Інтерв'ю
Ексклюзив

Зараз ми маємо повноцінну кібервійну. Про історію української ІТ, атаки на російські ресурси та про Перший код — інтерв’ю з Владиславом Савченком

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Липня 2023, 19:00
Владислав Савченко

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