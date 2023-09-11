Контрнаступление не остановится этой осенью. Наступательные действия продолжатся по всем направлениям — Буданов

В настоящее время украинцы усиленно работают над результатами контрнаступления ВСУ, которое уже началось. Никто не знает, чего ждать дальше: мир прикован к новостям с фронта.

Вместе с тем глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что холод и плохие погодные условия не станут препятствием для продвижения ВСУ.

Буданов о контрнаступлении

В настоящее время боевым действиям не препятствуют плохие погодные условия. Также Глава ГУР добавил, что сейчас наступление идет по нескольким направлениям, хоть и медленнее, чем всем бы этого хотелось.

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— Боевые действия так или иначе будут продолжаться… У нас здесь не Африка и сезон дождей у нас отсутствует. Да, есть изменения погоды, что вполне понятно, более негативно влияет, потому что в холоде, мокроте, грязи воевать труднее.

Но посмотрим на прошлую осень. Она остановила какие-либо боевые действия с нашей стороны или со стороны россиян? Нет, не остановила. Почему вы думаете, что в этом году будет что-нибудь иначе? Нет, не будет.

Боевые действия будут продолжаться, наступательная операция будет идти по всем направлениям, — сказал Буданов на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

К тому же Буданов добавил, что главными проблемами, с которыми сталкиваются украинские военные, является не только огромная концентрация мин, но и куча российских дронов-камикадзе.

Какие населенные пункты ВСУ освободили во время летней кампании контрнаступления, мы рассказывали тебе в другом материале.

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