52 млн не будет никогда. Каким будет население Украины через 10 лет — прогноз Института демографии

Демографический кризис в Украине усугубился из-за полномасштабной войны. И, по оптимистическим прогнозам, через 10 лет на территории Украины (в пределах границы по состоянию на 1991 год) будет проживать не более 35 млн человек.

Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова во время круглого стола, передает Укринформ.

Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 млн не будет никогда, – сокрушительно отметила она.

Эксперт добавила: прогнозируемая цифра в 35 млн населения Украины предусматривает возвращение беженцев и привлечение мигрантов из других стран.

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Также Элла Либанова рассказала о еще одной негативной тенденции.

– С начала 2023 года снижается численность украинских беженцов от войны в Польше. Они едут дальше – в Германию, в Чехию, в Нидерланды, в разные страны, но едут дальше, – сообщила она.

При этом уже понятно: чем больше расстояние до Украины, тем меньше вероятность, что эти люди вернутся домой. Так что уже сейчас нужно думать о том, как мотивировать украинцев покидать страны-убежища.

– Мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную.

Нет ничего плохого в том, что люди поработают где-либо – трудовая миграция является частью глобализации. Но пусть возвращаются.

Напомним, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны за границу выехали более 6 миллионов украинцев.

Подробнее о том, как возвращать украинцев домой, мы писали в другом материале.

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