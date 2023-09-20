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52 млн не будет никогда. Каким будет население Украины через 10 лет — прогноз Института демографии

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 20 сентября 2023, 07:30
Українці демографія
Фото: Pixabay

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