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52 млн не буде ніколи. Яким буде населення України за 10 років — прогноз Інституту демографії

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 20 Вересня 2023, 07:30
Українці демографія
Фото: Pixabay

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