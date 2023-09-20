52 млн не буде ніколи. Яким буде населення України за 10 років — прогноз Інституту демографії

Демографічна криза в Україні поглибилась через повномасштабну війну. І, за оптимістичними прогнозами, за 10 років на теренах України (в кордонах станом на 1991 рік) проживатиме не більше 35 млн людей.

Таку думку висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова під час круглого столу, передає Укрінформ.

Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи, – скрушно зазначила вона.

Експертка додала: прогнозована цифра у 35 млн населення України передбачає повернення біженців та залучення мігрантів з інших країн.

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Також Елла Лібанова розповіла про ще одну негативну тенденцію.

Від початку 2023 року зменшується чисельність і питома вага трудових українських втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі – до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі, – повідомила вона.

При цьому, вже зрозуміло: що більшою є відстань до України, то менша ймовірність, що ці люди повернуться додому. Тож вже зараз потрібно думати про те, як мотивувати українців залишати країни-прихистки.

– Ми маємо ініціювати та мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну.

Нема нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються.

Нагадаємо, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку війни за кордон виїхали понад 6 мільйонів українців.

Докладніше про те, як повертати українців додому, ми писали в іншому матеріалі.

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