Буде складно, але можливо! Скільки мільйонів біженців потрібно повернути в Україну для її відновлення після війни

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку війни за кордон виїхали понад 6 мільйонів українців. Такою ж цифрою оперує українське Мінекономіки.

Серед них понад 5 мільйонів опинились у Європі. Від того, чи вдасться їх повернути додому після війни, залежить майбутнє економіки України та її відновлення. І про це дедалі частіше говорять в уряді, бізнес-колах та серед експертів.

На залізничному вокзалі прикордонного містечка Перемишль панує постійний ажіотаж. Черги на потяги до України тут не вщухають. Серед тих, хто очікує на відправлення, — 15-річна Діана, яка їде з Праги. Вдома у Дніпрі вона не була понад рік. Їде в Україну, бо треба оформити документи, після чого дівчина знову повернеться до Чехії.

Зараз також дивляться

Там вона закінчила 8-9 класи. Далі Діана хоче продовжити навчання в медичному університеті в Чехії. В неї там уже всі друзі, знайомі та близькі. І таких, як Діана, багато, до того ж більшість — із вищою освітою. Їхнє рішення про повернення додому насамперед залежить від безпеки в Україні, наявності роботи, житла та належної соціальної інфраструктури.

Експерти зазначають, що чим довше українці живуть за кордоном, тим менше шансів, що вони повернуться.

З кожним місяцем продовження війни частка тих, хто буде повертатися, зменшується, — каже виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Та додає, що люди звикають до нового середовища: починають новий навчальний рік, знаходять роботу, одружуються, діти вступають до університетів.

Які наслідки може мати для України таке скорочення населення

Неповернення мігрантів може мати серйозні наслідки для відбудови України після війни. Ціна питання: ризик недоотримати 113 мільярдів доларів ВВП та 45 мільярдів податкових надходжень.

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна каже, щоб відновити Україну після війни, потрібно повернути близько 4,5 мільйонів українців, які здатні розвивати економіку.

Серед урядових програм, спрямованих на стимулювання повернення, уже працює грантова програма єРобота. Ця програма пропонує стартові кошти для розвитку або створення власного бізнесу в Україні, сприяючи таким чином створенню нових робочих місць. Понад 7 тисяч українців вже скористалися цією програмою, отримавши до 250 тисяч гривень грантових коштів.

Отримання грантів для підприємництва в Україні тепер стало значно простішим. Відправити заявку та бізнес-план можна онлайн через портал Дія, навіть якщо ти знаходишся за кордоном.

Як повернути громадян додому

Проблема масового виїзду громадян існує не лише в України. За оцінками, є близько 26 схожих випадків у світі.

На думку аналітиків, нашій країні слід орієнтуватися на досвід Ізраїлю. Щоб повернути громадян назад, Ізраїль створив цілу екосистему інституцій. Вони забезпечували фінансові стимули, надавали можливості для отримання якісної освіти. Завдяки цій стратегії до країни повернулося понад 3,5 мільйона людей.

Але є і ті, хто не потребує особливого стимулу для повернення додому. Наприклад, Дарина, яка прожила чотири місяці у Празі та працювала на складі. Попри спокійне життя та своєчасну оплату праці в Чехії, вона вирішила повернутися в Україну.

Скучивши за родиною, Дарина стверджує, що думала більше про них, ніж про свою роботу. Дівчина тішиться поверненню додому, а згадка про рідну країну наповнює її радістю.

Раніше ми розповідали, як налаштуватися на довгу війну.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.