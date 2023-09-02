Це важливо усвідомити. Як налаштуватися на довгу війну: поради психолога

Нині війну кожен проживає по-різному, по-своєму. І важливо розуміти, наскільки нормально нині в умовах війни відпочивати та відволікатися від усіх жахів, які вона принесла нашій державі. Про усе це розповів військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі телемарафону Єдині новини. Крім цього, психолог зазначив, що навіть військовим потрібно вміти правильно відпочивати, аби не вигорати під час служби.

— Як правильно налаштуватися на ці нові часові межі й сприйняти те, що війна надовго?

— Добре, що у нас вже є інформація про тривалість війни. Тобто, коли ми знаємо, що війна буде йти близько трьох років, ми вже можемо щось планувати на цей період.

Крім того, ми маємо усі усвідомити, що це йде війна на виживання в плані ресурсів: боєприпасів, стратегічного газу, нафти, грошей, золота тощо.

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Також йдеться й про наш ментальний ресурс. І від того, як українці перелаштуються, отак і будемо ми воювати.

Дуже важливо усвідомити, що нам необхідно бути трішки дисциплінованішими. Психолог наголошує, що говорячи про дисципліну, йдеться про піклування про себе. Зокрема, треба вчасно:

спати;

їсти;

відпочивати;

гуляти;

любити.

І це потрібно робити, починаючи з себе і закінчуючи тими, хто поруч.

Від того, як ми сплануємо, налаштовуємося і реалізуємося — так ми цю війну і виграємо. Психолог каже, що ми не маємо права програти, тому що ця війна вже не про минуле, а про майбутнє.

— Дайте поради, як налаштуватися на довгу війну.

— Передусім, як я уже наголошував, це піклування про себе. Нам необхідно давати тілу ресурс. Тобто, це відпочинок, спостереження за собою: чи знаєш ти про свої хвороби, що тебе бентежить, які хороші звички ти маєш. Отже, так ми турбуємося про фізичний ресурс.

Також не забуваймо й про психологічний ресурс. Спробуй витіснити погані звички та замінити їх хорошими. Не обов’язково одразу змінювати усе різко, почни хоча б з 10%. Наприклад, пий воду зранку. І пам’ятай, що потрібно хвалити себе за це.

І останній, не менш важливий ресурс — соціальний. Запитай себе, чи влаштовує тебе твоє оточення, чи немає булінгу, чи є у тебе підтримка. Але якщо ти не маєш підтримки — шукай її в близьких людях чи звернися на безкоштовні гарячі лінії.

— В умовах, коли усі втомлюються, чи може втома бути спрямованою не на зовнішніх ворогів, а на внутрішніх друзів?

— Варто пам’ятати, що втома не завжди проявляється у млявості. Ти навпаки можеш бути гіперактивним(-ою) і кричати на всіх тих, кого ти любиш.

У таких випадках може бути прояв любові та піклування не в тому, що ти, наприклад, робиш чай, а в тому, що ти можеш просто дати людині спокій.

І варто розуміти, що таке прохання близької людини побути наодинці — це нормально. І це не означає, що він чи вона тебе розлюбили.

Також нам дуже важливо навчитися сваритися. У будь-якому випадку є якісь конфлікти. І було б чудово, якби ми навчилися виражати невдоволеність своїми близькими, і робили це не насильницьким шляхом, а через розмову.

Тому українцям потрібно вчитися не лише любити, миритися, а й сваритися.

Оскільки ми настільки витривалі, що іноді не розуміємо, що все — я вигорів і маю право відпочити, — підсумовує психолог.

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