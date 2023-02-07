Наедине с собой: почему возникает страх одиночества и как от него избавиться

Когда цивилизация только зарождалась, люди объединялись в племена и общины. Делали это не просто так — вместе шансы на выживание значительно возрастают.
Изгнание из общества в те времена означало верную смерть. Ведь человек должен добывать пищу, огонь, искать себе убежище и бороться с многочисленными опасностями и болезнями самостоятельно.
Вот почему страх одиночества живет на уровни инстинкта выживания. С развитием общества и цивилизации опасностей стало меньше, а жизнь — проще, но страх не исчез, лишь модифицировался в предубеждения.
Детальнее о причинах возникновения страха одиночества, как на это повлияла война и как справиться с этим парализующим чувством самостоятельно, рассказали психологи Психологической поддержки.
Один из самых ярких стереотипов современности звучит так, что одинокий человек не может считаться успешным или счастливым.
Даже если в твой адрес никто не говорил подобного, ты все равно можешь ощущать давление. Ведь большинство произвидений массовой культуры построено на сочувствии к таким людям.
Даже если в твой адрес никто не говорил подобного, ты все равно можешь ощущать давление. Ведь большинство произвидений массовой культуры построено на сочувствии к таким людям.
Их показывают несчастными и отстраненными в фильмах, сериалах, книгах, а трагизм такой жизни воспевают в песнях. Однако быть самому(-ой) — не значит чувствовать себя одиноким. Для многих такая жизнь — это выбор и зона комфорта.
Однако этот страх могут провоцировать не только стереотипы, но травмирующие обстоятельства.
В мирное время многие могли спокойно жить наедине и не ощущать никакого дискомфорта. Но полномасштабная война повысила чувство опасности и тем самым спровоцировала переживания.
Также она разлучила с дорогими людьми, многих лишила возможности быть рядом с близкими. А такое резкое изменение привычной жизни и окружения — тяжелый стресс, который не проходит бесследно.
Также она разлучила с дорогими людьми, многих лишила возможности быть рядом с близкими. А такое резкое изменение привычной жизни и окружения — тяжелый стресс, который не проходит бесследно.
Из-за него ты можешь бояться засыпать в пустой квартире, выходить на улицу и даже заниматься ежедневной рутиной. Этот страх, говорят психологи, просто парализует.
Война могла зародить страх одиночества у многих людей, независимо от возраста и пола. Например, у пожилых людей, чьи дети воюют; у тех, кто уехал за границу; кто сам защищает Украину; кто пережил оккупацию.
Однако страх — достаточно деструктивная эмоция. Конечно, он является нормальной реакцией на потенциальную угрозу и защищает, однако важно не дать ему управлять твоей жизнью. Чтобы взять над ним контроль, следуй советам специалистов.
Ряд страхов не имеет ничего общего с реальной опасностью для жизни или здоровья.
Дай честный ответ — почему ты боишься одиночества? Когда найдешь настоящий источник страха, попробуй с ним поработать самостоятельно или с помощью специалиста.
Дай честный ответ — почему ты боишься одиночества? Когда найдешь настоящий источник страха, попробуй с ним поработать самостоятельно или с помощью специалиста.
Люди, пережившие оккупацию, могут бояться засыпать наедине или их постоянно преследует страх, что в дом кто-то ворвется.
Если речь не идет о клинических случаях, то есть аутофобии — патологический страх одиночества и самого себя, попробуй справиться подручными средствами:
Найди человека, друга, которому сможешь позвонить в любой момент, когда нахлынет страх одиночества.
Обязательно спроси, не против ли он/она помочь тебе справиться с таким состоянием в такой форме. И помни, что потребность в помощи — это нормально.
Чтобы научиться чувствовать себя комфортно наедине с собой, попробуй ввести дни тишины. Сначала проведи в тишине час и понаблюдай за собой. Потом полдня, день, следующий уровень — отпуск без друзей и близких.
Постепенно эта практика научит быть наедине, находить ценность в себе и снизить страх одиночества.
Постепенно эта практика научит быть наедине, находить ценность в себе и снизить страх одиночества.
В отдельных случаях страх одиночества связан с более глубокими травмами и навязчивыми мыслями. В таком случае необходима помощь квалифицированного психолога.
К слову, умение быть с собой может помочь даже в отношениях в паре. Мы рассказали, почему важно проводить время с собой наедине и как это поможет отношениям.
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