Наедине с собой: почему возникает страх одиночества и как от него избавиться

Когда цивилизация только зарождалась, люди объединялись в племена и общины. Делали это не просто так — вместе шансы на выживание значительно возрастают.

Изгнание из общества в те времена означало верную смерть. Ведь человек должен добывать пищу, огонь, искать себе убежище и бороться с многочисленными опасностями и болезнями самостоятельно.

Вот почему страх одиночества живет на уровни инстинкта выживания. С развитием общества и цивилизации опасностей стало меньше, а жизнь — проще, но страх не исчез, лишь модифицировался в предубеждения.

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Детальнее о причинах возникновения страха одиночества, как на это повлияла война и как справиться с этим парализующим чувством самостоятельно, рассказали психологи Психологической поддержки.

Страх одиночества во время войны: почему возникает

Один из самых ярких стереотипов современности звучит так, что одинокий человек не может считаться успешным или счастливым.

Даже если в твой адрес никто не говорил подобного, ты все равно можешь ощущать давление. Ведь большинство произвидений массовой культуры построено на сочувствии к таким людям.

Их показывают несчастными и отстраненными в фильмах, сериалах, книгах, а трагизм такой жизни воспевают в песнях. Однако быть самому(-ой) — не значит чувствовать себя одиноким. Для многих такая жизнь — это выбор и зона комфорта.

Однако этот страх могут провоцировать не только стереотипы, но травмирующие обстоятельства.

В мирное время многие могли спокойно жить наедине и не ощущать никакого дискомфорта. Но полномасштабная война повысила чувство опасности и тем самым спровоцировала переживания.

Также она разлучила с дорогими людьми, многих лишила возможности быть рядом с близкими. А такое резкое изменение привычной жизни и окружения — тяжелый стресс, который не проходит бесследно.

Из-за него ты можешь бояться засыпать в пустой квартире, выходить на улицу и даже заниматься ежедневной рутиной. Этот страх, говорят психологи, просто парализует.

Как справиться со страхом одиночества

Война могла зародить страх одиночества у многих людей, независимо от возраста и пола. Например, у пожилых людей, чьи дети воюют; у тех, кто уехал за границу; кто сам защищает Украину; кто пережил оккупацию.

Однако страх — достаточно деструктивная эмоция. Конечно, он является нормальной реакцией на потенциальную угрозу и защищает, однако важно не дать ему управлять твоей жизнью. Чтобы взять над ним контроль, следуй советам специалистов.

Проанализируй свой страх — рационален ли он?

Ряд страхов не имеет ничего общего с реальной опасностью для жизни или здоровья.

Дай честный ответ — почему ты боишься одиночества? Когда найдешь настоящий источник страха, попробуй с ним поработать самостоятельно или с помощью специалиста.

Используй подручные средства самопомощи

Люди, пережившие оккупацию, могут бояться засыпать наедине или их постоянно преследует страх, что в дом кто-то ворвется.

Если речь не идет о клинических случаях, то есть аутофобии — патологический страх одиночества и самого себя, попробуй справиться подручными средствами:

Если ты сейчас находишься в чужом городе или стране, познакомься с соседями, баристой в кафе рядом с домом, продавцом в ближайшем магазине, это поможет создать ощущение знакомого и безопасного пространства. Если есть возможность, замени замок на более надежный или оставляй включенным свет. Приобрети что-то для самозащиты — на психологическом уровне это позволит чувствовать себя увереннее в пустой квартире. Если не можешь заснуть в одиночестве — домашний любимец или включенный перед сном фильм помогут уменьшить чувство страха.

Найди внешнюю опору

Найди человека, друга, которому сможешь позвонить в любой момент, когда нахлынет страх одиночества.

Обязательно спроси, не против ли он/она помочь тебе справиться с таким состоянием в такой форме. И помни, что потребность в помощи — это нормально.

Дни тишины и самопознания

Чтобы научиться чувствовать себя комфортно наедине с собой, попробуй ввести дни тишины. Сначала проведи в тишине час и понаблюдай за собой. Потом полдня, день, следующий уровень — отпуск без друзей и близких.

Постепенно эта практика научит быть наедине, находить ценность в себе и снизить страх одиночества.

В отдельных случаях страх одиночества связан с более глубокими травмами и навязчивыми мыслями. В таком случае необходима помощь квалифицированного психолога.

К слову, умение быть с собой может помочь даже в отношениях в паре. Мы рассказали, почему важно проводить время с собой наедине и как это поможет отношениям.

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