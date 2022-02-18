Семейные отношения

Как уединение сможет помочь отношениям? Психолог рассказала, почему важно проводить время наедине с собой

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 февраля 2022, 13:00
Як усамітнення допомагає стосункам
Фото: Pexels

Больше новостей
У Черкасах розквітли червонокнижні підсніжники
Предсказатели тепла! В Черкассах расцвели первые подснежники
Covid-19 паралізував дівчинку у Львові
Covid-19 парализовал девочку: как во Львове врачи спасали пациентку
1430
Вікна-новини. Выпуск от 18.02.2022 (14:30)
Гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Современные гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Смотреть больше

Материалы по теме

Гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Современные гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Инфобизнес и инфоциганство: психолог объясняет в чем разница
Визуализируй свое желание и жди результата: Карпачев объяснил, в чем разница между инфобизнесом и инфоцыганством
Сепарація від батьків - порада психолога
Отделиться от родителей не значит испортить отношения — психолог о парадоксе сепарации
Синдром відкладеного життя: психолог про способи боротьби з ним
Начну с понедельника: как синдром отложенной жизни делает нас несчастными

Видео
0:00:40
У Черкасах розквітли червонокнижні підсніжники

Предсказатели тепла! В Черкассах расцвели первые подснежники
0:03:00
Covid-19 паралізував дівчинку у Львові
Covid-19 парализовал девочку: как во Львове врачи спасали пациентку
0:20:00
1430
Вікна-новини. Выпуск от 18.02.2022 (14:30)
0:07:09
останні новини про агресію Росії
Эвакуация в ОРДЛО, планы Кремля и встреча лидеров ЕС и НАТО — что известно об агрессии России
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ 11.30
Вікна-новини. Выпуск от 18.02.2022 (11:30)
Украинцы будут получать новые платежи за газ: объясняем подробнее
Новые платежки за газ для украинцев: объясняем, что изменится с 1 мая
0:03:05
Погода на весну 2022
Какая погода будет в марте 2022 года? Прогноз на весну от синоптиков
0:05:35
Россия 1984
РФ — 1984. Как известное произведение перекликается с жизнью граждан России сегодня
0:34:34
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 17.02.2022 (22:00)
0:01:17
Стоматология в Украине
По-прежнему боитесь стоматологов? Как выглядит современная дента-клиника в Украине
Больше видео
Гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Читать дальше
Современные гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки
Дайджест Вікна. Новини від 17 лютого - обстріл Станиці Луганської
Читать дальше
Что ты мог(-ла) пропустить? Самые важные новости 17 февраля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь