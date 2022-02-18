Как уединение сможет помочь отношениям? Психолог рассказала, почему важно проводить время наедине с собой

Любить себя и быть себе в первую очередь лучшим другом — это то, чему нам сложно научиться.

Большинство людей боятся оставаться одни, у них начинается страх и паника, но это неправильно.

Мы должны проводить время с собой наедине с пользой и удовольствием.

Психолог Кристина Черепанина на своей странице в Instagram рассказала о том, как уединение может помочь наладить отношения.

Когда ты остаешься наедине с собой, ты узнаешь себя. Можешь провести анализ своего поведения, желаний, понять, чего хочешь от жизни. Это поможет понять, что тебе нужно от окружающих.

Настоящее одиночество — это тогда, когда “я не в контакте с собой”, “я не знаю и не понимаю себя”.

Психолог говорит, что большинство людей чувствуют себя одинокими в тот момент, когда они на самом деле находятся в уединении (наедине с собой).

В этом состоянии человек впадает в те же травмы и выбирает иллюзию обездоленного: когда он теряет ресурсы, а не собирает их — дары нашего мира.

Важно понимать и помнить, что мы не сможем увидеть другого, потому что заполнены собственными проекциями.

И тогда о какой близости может идти речь? Мы никогда не можем быть близки.

По словам психолога, когда мы начинаем понимать себя, то, как следствие, начинаем понимать других.

Тогда и меньше претензий, меньше раздражения и т.д. Когда мы узнаем свои желания и цели, мы понимаем, какие люди нам нужны в окружении. Чего не хватает нынешнему партнеру. Можем совершенствоваться вместе.

Следует помнить, что некоторые твои действия могут быть неприятны партнеру. Например, шутки. Ты думаешь, что поднимаешь настроение, а на самом деле строишь комплексы. Ранее мы рассказывали об агрессивном юморе в отношениях и почему это плохо.