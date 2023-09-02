Это важно осознать. Как настроиться на долгую войну: советы психолога

Сейчас войну каждый проживает по-разному, по-своему. И важно понимать, насколько нормально сейчас в условиях войны отдыхать и отвлекаться от всех ужасов, которые она принесла в наше государство. Обо всем этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире телемарафона Єдині новини. Кроме этого, психолог отметил, что даже военным нужно уметь правильно отдыхать, чтобы не выгорать во время службы.

— Как правильно настроиться на новые временные рамки и воспринять, что война надолго?

— Клево, что у нас уже есть информация о продолжительности войны. То есть когда мы знаем, что война будет идти около трех лет, мы уже можем что-то планировать на этот период.

Кроме того, мы все должны осознать, что это идет война на выживание, в плане ресурсов: боеприпасов, стратегического газа, нефти, денег, золота и тому подобное. Также речь идет и о нашем ментальном ресурсе. И от того, как украинцы перестроятся, так и будем мы воевать.

Сейчас также смотрят

Очень важно осознать, что нам необходимо быть немного более дисциплинированными. Психолог отмечает, что говоря о дисциплине, речь идет о заботе о себе. В частности, надо вовремя:

спать;

есть;

отдыхать;

гулять;

любить.

И это нужно делать, начиная с себя и заканчивая теми, кто рядом.

От того, как мы спланируем, настроимся и реализуемся — так мы эту войну и выиграем. Психолог говорит, что мы не имеем права проиграть, потому что эта война уже не о прошлом, а о будущем.

— Как перенастроиться на долгую войну?

— Прежде всего, как я уже отмечал, это забота о себе. Нам необходимо давать телу ресурс. То есть, это отдых, наблюдение за собой: знаешь ли ты о своих болезнях, что тебя смущает, какие хорошие привычки у тебя есть. Итак, таким образом мы заботимся о физическом ресурсе.

Также не забываем и о психологическом ресурсе. Попробуй вытеснить плохие привычки и заменить их хорошими. Не обязательно сразу менять все резко, начни хотя бы с десяти процентов. Например, пей воду по утрам. И помни, что нужно хвалить себя за это.

И последний, не менее важный ресурс — социальный. Спроси себя, устраивает ли тебя твое окружение, нет ли буллинга, есть ли у тебя поддержка. Но если у тебя нет поддержки — ищи ее в близких людях или обратись на бесплатные горячие линии.

Читать по теме Пять способов жизнестойкости: психолог Юлия Зорий дала действенные советы Рассказываем тебе о пяти способах жизнестойкости от психолога Юлии Зорий.

— В условиях, когда все устают, может ли эта усталость быть направлена не на внешних врагов, а на внутренних друзей?

— Стоит помнить, что усталость не всегда проявляется в вялости. Ты наоборот можешь быть гиперактивным(-ой) и кричать на всех тех, кого ты любишь.

В таких случаях может быть проявление любви и заботы не в том, что ты, например, делаешь чай, а в том, что ты можешь просто давать человеку покой.

И стоит понимать, что такая просьба близкого человека побыть наедине — это нормально. И это не значит, что он или она тебя разлюбили.

Также нам очень важно научиться ссориться. В любом случае есть какие-то конфликты. И вот очень хорошо, чтобы мы научились выражать недовольство своими близкими, и делать это не насильственным путем, а через разговор.

Поэтому украинцам нужно учиться не только любить, мириться, но и ссориться.

Поскольку мы настолько выносливы, что иногда не понимаем, что все — я выгорел и имею право отдохнуть, — заключает психолог.

Ранее мы рассказывали, почему возникает страх одиночества и как от него избавиться.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.