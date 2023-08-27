Психология

Пять способов жизнестойкости: психолог Юлия Зорий дала действенные советы

Диана Просяник, редактор сайта 27 августа 2023, 16:00
П'ять способів життєстійкості
Фото: Unsplash

Больше новостей
Пять способов жизнестойкости: психолог Юлия Зорий дала действенные советы
Холодные супы на лето: ТОП-5 охлаждающих рецептов
тропічні ліси
Тропические леса могут лишиться фотосинтеза — чем это грозит человечеству
Як почистити печінку вдома за допомогою простих продуктів
Чтобы восстановить клетки и улучшить работу: как почистить печень с помощью простых продуктов
Що таке бруксизм та чому він виникає: усе про стискання зубів
Неосознанно сжимаешь зубы до боли? Что такое бруксизм и как себе помочь — действенные советы
Смотреть больше

Материалы по теме

захисний механізм
Защитный механизм: как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения
як підвищити концентрацію
Перестань отвлекаться, а лучше перезагрузись: пять простых способов повысить концентрацию
Послеродовой ОКР
Боюсь причинить ребенку вред: что такое ОКР и почему не стоит этого стесняться
Чому тягне знову на війну
“Вернулся с фронта. Почему снова тянет на войну и как привыкнуть к жизни без адреналина?”

Видео
порада військовим

Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Історія незламного підприємства
Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области
0:05:00
Табір статевого виховання
Подготовка детей к взрослой жизни: как работает лагерь полового воспитания фонда Елены Пинчук и Dialog Hub
0:05:47
Медики
Медицинский крест на автомобиле для оккупантов — как красная тряпка для быка. Россияне убивают украинских медиков
0:02:49
лего-кирпич
Легко, как в игре, только в жизни! Винницкий стартап лего-кирпича: что это и почему необходимо Украине
0:04:13
Ліга
Паралимпийцы помогают реабилитации раненых военных: во Львове запустили Лігу Нескорених
0:03:41
Водогін на Дніпропетровщині
Рыжая вода. Как Днепропетровская область решает проблему водоснабжения после подрыва Каховской ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 26 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:31
Україна втратила до 40% прісної води через підрив ГЕС — наслідки
Жара и засуха могут ждать Украину. Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС — подробно
Больше видео
Вивчення англійської мови з дітьми - з якого віку почати та як зацікавити
Читать дальше
Мультики, картинки и игры: как заинтересовать ребенка учить английский с удовольствием

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь