Пять способов жизнестойкости: психолог Юлия Зорий дала действенные советы

Как перестать беспокоиться и получать наслаждение от жизни? Практикующий психолог и телеведущая Утра в большом городе Юлия Зорий стала ведущей мастер-класса от Минздрава по работе со стрессом и тревогой.

В серии видео психолог делится стратегиями, которые помогут стать сильнее и научат справляться со стрессом и тревогой в трудных жизненных обстоятельствах.

— Эти стратегии просты, а главное, действенны и признаны ведущими экспертами ВОЗ. Надеюсь, такие уроки самопомощи в стрессовых ситуациях сделают нашу нацию еще сильнее. Помогут быть психологически устойчивыми перед различными жизненными проблемами, а затем и перед врагом-соседом, который напрасно пытается нас сломать, — поделилась Юлия.

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1. Заземление

Когда мы находимся в состоянии стресса, нам трудно быть включенными в жизнь, мы на крючке своих мыслей и чувств, рассеяны и чувствуем неудовлетворенность.

Чтобы лучше справляться со стрессом, надо сосредотачивать свое внимание и включаться в жизнь.

Ты можешь развивать эти навыки, занимаясь чем-либо, например, во время употребления напитка или еды, разговаривая с семьей и друзьями или занимаясь любимым делом.

2. Отцепление с крючка тяжелых мыслей и чувств

Главный принцип — вместо того, чтобы пытаться оттолкнуть их, ты перестаешь бороться с ними. И как только они цепляют тебя на крючок, ты снова отцепляешься от крючка.

Сперва обрати внимание на мысль или чувство, которые зацепили тебя. Затем назови их. Для этого мысленно скажи себе что-то, например, вот страх относительно будущего, вот гнев, вот тяжелая мысль о близком мне человеке. Далее перенаправляй внимание на то, что ты делаешь: работаешь или разговариваешь с друзьями, готовишь или ешь, и полностью включаешься в эту деятельность.

3. Медленное дыхание

Когда мы испытываем стресс или тревогу, наша естественная реакция — ускорение дыхания. Мы начинаем дышать грудью, то есть более поверхностно. Замедляя дыхание и начиная дышать животом, а не грудью, мы посылаем нашему мозгу сигнал, что мы расслаблены и спокойны. Затем мозг передает это сообщение другим органам, и все тело начинает расслабляться.

Можно использовать простую стратегию счета, чтобы помочь замедлить дыхание — три секунды на вдох и три секунды на выдох.

Старайся вдыхать носом и выдыхать ртом и наблюдай за своим дыханием с интересом.

4. Действия в соответствии с собственными ценностями

Твои ценности — это то, каким человеком ты хочешь быть, как ты хочешь относиться к себе, к другим и к миру вокруг тебя. Спрашивай себя: мои действия поддерживают мои ценности или уводят в сторону?

Старайся начинать каждый день мыслью о двух-трех ценностях, согласно которым ты хочешь жить и в течение дня ищи возможности действовать согласно им.

5. Проявление доброты к себе и другим

Начни с себя. Ведь если ты добр(-а) к себе, то у тебя будет больше энергии, чтобы помогать другим, и больше вдохновения, чтобы проявлять к ним доброту. Следовательно, пользу получат все. Поэтому разговаривай с собой по-доброму: это трудно, меня это беспокоит, я могу заботиться о себе и других.

Каждому нужен друг. Когда ты видишь, что кто-то испытывает боль, страдает и переживает, какие маленькие добрые поступки ты мог или могла бы сделать? Ведь каждый добрый поступок имеет значение.

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