П’ять способів життєстійкості: психологиня Юлія Зорій дала дієві поради

Як перестати непокоїтися й отримувати насолоду від життя? Практикуюча психологиня і телеведуча Ранку у великому місті Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу від МОЗ щодо роботи зі стресом і тривогою.

У серії відео психологиня ділиться стратегіями, які допоможуть стати сильнішими та навчать справлятися зі стресом і тривогою у важких життєвих обставинах.

Ці стратегії прості, а головне, дієві й визнані провідними експертами ВООЗ. Сподіваюся, такі уроки самодопомоги у стресових ситуаціях зроблять нашу націю ще сильнішою. Допоможуть бути психологічно стійкими перед різними життєвими негараздами, а відтак і перед ворогом-сусідом, який намарно намагається нас зламати, – поділилась Юлія.

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1. Заземлення

Коли ми перебуваємо у стані стресу, нам важко бути включеними в життя, ми на гачку своїх думок і почуттів, розхристані й відчуваємо незадоволення.

Щоб краще справлятися зі стресом, треба зосереджувати свою увагу і включатися у життя.

Ти можеш розвивати ці навички, займаючись будь-чим, наприклад, під час споживання напою чи їжі, розмовляючи з сім’єю та друзями чи займаючись улюбленою справою.

2. Відчеплення з гачка важких думок і почуттів

Головний принцип — замість того, щоб намагатися відштовхнути їх, ти перестаєш боротися з ними. І щойно вони чіпляють тебе на гачок, ти знову відчіпляєшся з гачка.

Спершу зверни увагу на думку чи почуття, які зачепили тебе. Потім назви їх. Для цього подумки скажи собі щось, наприклад, ось страх щодо майбутнього, ось гнів, ось важка думка про близьку мені людину. Далі перенаправляй увагу на те, що ти робиш: працюєш чи розмовляєш з друзями, готуєш чи їси і повністю включаєшся в цю діяльність.

3. Повільне дихання

Коли ми відчуваємо стрес або тривогу, наша природна реакція — прискорення дихання. Ми починаємо дихати грудьми, тобто більш поверхнево. Сповільнюючи дихання і починаючи дихати животом, а не грудьми, ми надсилаємо нашому мозку сигнал, що ми розслаблені й спокійні. Потім мозок передає це повідомлення іншим органам і все тіло починає розслаблятися.

Можна використовувати просту стратегію рахування, щоб допомогти уповільнити дихання — три секунди на вдих і три секунди на видих.

Намагайся вдихати носом і видихати ротом та спостерігай за своїм диханням із цікавістю.

4. Дії згідно з власними цінностями

Твої цінності — це те, якою людиною ти хочеш бути, як ти хочеш ставитися до себе, до інших і до світу навколо тебе. Запитуйте себе: чи мої дії підтримують мої цінності, чи ведуть геть від них?

Намагайся починати кожен день думкою про дві-три цінності, згідно з якими ти хочеш жити, і протягом дня шукай можливості діяти згідно з ними.

5. Прояви доброти до себе та інших

Почни з себе. Адже якщо ти добрий(-а) до себе, то у тебе буде більше енергії, щоб допомагати іншим і більше натхнення, щоб проявляти до них доброту. Отже, користь отримають усі. Тому розмовляй з собою по-доброму: це важко, це болить, я можу піклуватися про себе та інших.

Кожному потрібен друг. Коли ти бачиш, що хтось відчуває біль, страждає і переживає, які маленькі добрі вчинки ти міг чи могла б зробити? Адже кожен добрий вчинок має значення.

Раніше ми розповідали тобі про те, які психічні розлади найбільш поширені та чому виникають.

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