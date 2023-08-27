Психологія

П’ять способів життєстійкості: психологиня Юлія Зорій дала дієві поради

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 16:00
П'ять способів життєстійкості
Фото: Unsplash

Більше новин
Усніє та В'ячеслав Мисько
Їхали самі без нічого, а тепер допомагають іншим. Історія подружжя кримських татар
Ольга Харлан
Я не залізна. Я просто людина — інтерв’ю Ольги Харлан про скандал з дискваліфікацією та нервовий зрив
ставлення до україни
Від недовіри до міжнародного визнання та підтримки: як Україна змінила ставлення світу до себе
П’ять способів життєстійкості: психологиня Юлія Зорій дала дієві поради
Краще, ніж в магазині! Розповідаємо, як зробити скраб у домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

захисний механізм
Захисний механізм: як валізка минулих образ не дає тобі побудувати щасливі стосунки
Післяпологовий ОКР
Боюся заподіяти дитині шкоду: що таке ОКР та чому не варто цього соромитися
Чому тягне знову на війну
“Повернувся з фронту. Чому тягне знову на війну та як привчити себе до життя без адреналіну?”
як впоратися з гнівом
Останнім часом напади агресії накривають з головою? Психологиня дала поради, як впоратися з гнівом

Відео
0:07:46
ставлення до україни

Від недовіри до міжнародного визнання та підтримки: як Україна змінила ставлення світу до себе
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
Те, що не дасть забути про боротьбу регіону: які експонати є у Музеї спротиву в Херсоні
порада військовим
Побували у пеклі й мають що сказати! Як вижити на фронті: поради військових після завдання
0:04:02
Вінницькі волонтери
Справжній цех у ліцеї! Вінницькі школярі волонтерять, відшиваючи одяг та аптечки для військових
0:00:00
Історія незламного підприємства
Фермера врятував білорус, а підприємство — диво: історія незламності з Київщини
0:05:00
Табір статевого виховання
Підготовка дітей до дорослого життя: як працює табір статевого виховання фонду Олени Пінчук та Dialog Hub
0:05:47
Медики
Медичний хрест на автівці для окупантів — як червона ганчірка для бика. Росіяни вбивають українських медиків
0:02:49
лего-цегла
Легко як у грі, тільки в житті! Вінницький стартап лего-цегли: що це так і чому потрібне Україні
0:04:13
Ліга Нескорених
Паралімпійці допомагають реабілітації поранених військових: у Львові запустили Лігу Нескорених
0:03:41
Водогін на Дніпропетровщині
Руда вода. Як Дніпропетровщина розв’язує проблему з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС
Більше відео
П’ять способів життєстійкості: психологиня Юлія Зорій дала дієві поради
Читати далі
Мультики, картинки та ігри: як зацікавити дитину англійською та вивчати мову із задоволенням

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь