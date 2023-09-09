Будет сложно, но возможно! Сколько миллионов беженцев нужно вернуть в Украину для ее восстановления после войны

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны за границу выехали более 6 миллионов украинцев. Такой же цифрой оперирует украинское Минэкономики.

Среди них более 5 миллионов оказались в Европе. От того, удастся ли их вернуть домой после войны, зависит будущее экономики Украины и ее восстановление. И об этом все чаще говорят в правительстве, бизнес-кругах и среди экспертов.

На железнодорожном вокзале приграничного городка Перемышль царит постоянный ажиотаж. Очереди на поезда в Украину здесь не утихают. Среди тех, кто ожидает отправления, — 15-летняя Диана, которая едет из Праги. Дома в Днепре она не была больше года. Едет в Украину, потому что надо оформить документы, после чего девушка снова вернется в Чехию.

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Там она закончила 8-9 классы. Далее Диана хочет продолжить обучение в медицинском университете в Чехии. У нее там уже все друзья, знакомые и близкие. И таких, как Диана, много, к тому же большинство с высшим образованием. Их решение о возвращении домой прежде всего зависит от безопасности в Украине, наличия работы, жилья и надлежащей социальной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что чем дольше украинцы живут за границей, тем меньше шансов, что они вернутся.

С каждым месяцем продолжения войны доля тех, кто будет возвращаться уменьшается, — говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

И добавляет, люди привыкают к новой среде: начинают новый учебный год, находят работу, женятся, дети поступают в университеты.

Какие последствия может иметь для Украины такое сокращение населения

Невозвращение мигрантов может иметь серьезные последствия для восстановления Украины после войны. Цена вопроса: риск недополучить 113 миллиардов долларов ВВП и 45 миллиардов налоговых поступлений.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная говорит: чтобы восстановить Украину после войны, нужно вернуть около 4,5 млн украинцев, которые способны развивать экономику.

Среди правительственных программ, направленных на стимулирование возвращения, уже работает грантовая программа єРобота. Эта программа предлагает стартовые средства для развития или создания собственного бизнеса в Украине, способствуя таким образом созданию новых рабочих мест. Более 7 тысяч украинцев уже воспользовались этой программой, получив до 250 тысяч гривен грантовых средств.

Получение грантов для предпринимательства в Украине теперь стало значительно проще. Отправить заявку и бизнес-план можно онлайн через портал Дія, даже если ты находишься за границей.

Как вернуть граждан домой

Проблема массового выезда граждан — существует не только в Украине. По оценкам, есть около 26 похожих случаев в мире.

По мнению аналитиков, нашей стране следует ориентироваться на опыт Израиля. Чтобы вернуть граждан обратно, Израиль создал целую экосистему институтов. Они обеспечивали финансовые стимулы, предоставляли возможности для получения качественного образования. Благодаря этой стратегии, в страну вернулось более 3,5 млн человек.

Но есть и те, кто не нуждается в особом стимуле для возвращения домой. Например, Дарья, которая прожила четыре месяца в Праге и работала на складе. Несмотря на спокойную жизнь и своевременную оплату труда в Чехии, она решила вернуться в Украину.

Соскучившись по семье, Дарья утверждает, что думала больше о них, чем о своей работе. Девушка радуется возвращению домой, а воспоминание о родной стране наполняет ее радостью.

Ранее мы рассказывали, как настроиться на долгую войну.

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