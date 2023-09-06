Борщевой набор подешевел? Каких цен на овощи ждать осенью

В Украине сезон овощей, и цены на них за последний месяц стремительно падают.

Огурцы уже можно найти по 10 гривен, а помидоры — по 15. Подешевел и борщевой набор, хотя лучшие цены на капусту и корнеплоды еще впереди, они будут снижаться до октября.

Кастрюля борща будет стоить 40 гривен. Это значительно дешевле, чем в прошлом году, когда только лук мог стоить 100 грн.

На этом акцентирует директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Юрий Лупенко.

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Специалисты говорят, в этом году овощи в разы дешевле, чем в прошлом году. Ведь после оккупации части Юга фермеры из других регионов поняли, что нужно сажать больше, и заменить томаты или лук из Херсона удалось.

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