Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени

В Україні сезон овочів, і ціни на них упродовж останнього місяця стрімко падають.

Огірки вже можна знайти по 10 гривень, а помідори — по 15. Подешевшав і борщовий набір, хоча найкращі ціни на капусту та коренеплоди ще попереду, вони знижуватимуться до жовтня.

Каструля борщу буде коштувати 40 гривень. Це значно дешевше, ніж торік, коли лише цибуля могла коштувати 100 грн.

На цьому наголошує директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Лупенко.

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Фахівці кажуть: цього року овочі в рази дешевші, ніж були торік. Адже після окупації частини Півдня фермери з інших регіонів зрозуміли, що треба саджати більше і замінити томати чи цибулю з Херсонщини таки вдалося.

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