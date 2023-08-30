Ціни на продукти в Україні восени 2023 року: чого чекати — розповіли експерти

В Україні врожай, а разом з ним і розпал сезону закруток на зиму. Аграрії кажуть: дефіциту точно не буде, але чи зростуть ціни на продукти — питання відкрите.

Не знаючи, яка буде зима, люди наповну роблять запаси, бо не знають, як зміняться ціни на овочі. Тому на закупах для консервації покупців повно. Про це розповідає продавчиня Анна.

Вона й сама господиня. Запевняє, що зараз один день зиму прогодує. Тому і сама собі з родиною запасів наробила.

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Ціни на продукти в Україні

Зараз найдешевша ціна, тому якщо хтось щось хоче, то треба робити запаси зараз. У цьому впевнений експерт з економічних питань Олег Пендзин.

Якщо вересень буде теплий, то ми будемо бачити такі ціни ще місяць. Якщо почнуться дощі та холоди, то миттєво закінчаться запаси, які збирають з відкритого грунту, і ціна зросте.

Сезонні ґрунтові овочі закінчаться, та жодного дефіциту городини не передбачається. Посадили з запасом, погода сприяла, тож вродило все з надлишком.

Отже, осінні ціни, запевняють аналітики, на ринку не кусатимуться.

— Цього року врожай овочевих буде більшим, ніж минулоріч. Переважно навесні спостерігалось збільшення площі під овочі, — запевняє аналітик аграрного ринку Максим Гопка.

Менше садили хіба лише картоплі, а вродило більше. Знову ж таки все завдяки погоді. Та ціна на картоплю ще буде падати, коли всю викопають до осені.

Так само не буде дефіциту цибулі, заспокоюють аналітики. З весни гарували, аби дати урожай ріпчастої.

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