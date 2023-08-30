Цены на продукты в Украине осенью 2023: чего ждать рассказали эксперты

В Украине урожай, а вместе с ним и разгар сезона консервации на зиму. Аграрии говорят: дефицита точно не будет, но вырастут ли цены на продукты — вопрос открытый.

Не зная, какой будет зима, люди пополняют запасы, потому что не знают, как изменятся цены на овощи. Поэтому на закупках для консервации покупателей полно. Об этом рассказывает продавщица Анна.

Она и сама хозяйка. Уверяет, что сейчас один день зиму прокормит. Потому и сама себе с семьей запасов наделала.

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Цены на продукты в Украине

Сейчас самая дешевая цена, поэтому если кто-то хочет, то нужно делать запасы сейчас. В этом уверен эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

Если сентябрь будет теплым, то мы будем видеть такие цены еще месяц. Если начнутся дожди и холода, мгновенно закончатся запасы, которые собирают с открытой почвы, и цена вырастет.

Сезонные грунтовые овощи закончатся и никакого дефицита овощей не предвидится. Посадили с запасом, погода способствовала, так что уродило все с избытком.

Следовательно, осенние цены на рынке, уверяют аналитики, кусаться не будут.

— В этом году урожай овощных будет больше, чем в прошлом. Преимущественно весной наблюдалось увеличение площади под овощи, — уверяет аналитик аграрного рынка Максим Гопка.

Меньше сажали разве только картошки, а уродило больше. Опять же: все благодаря погоде. Но цена на картошку еще будет падать, когда всю выкопают до осени.

Также не будет дефицита лука, успокаивают аналитики. С весны работали, чтобы дать урожай репчатого.

Есть собственный огород, но не знаешь, когда собирать урожай? Тогда читай, когда нужно выкапывать картофель в Украине в 2023 году.

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