Новые тенденции: какими будут цены на овощи, фрукты и мясо — прогнозы

В эфире телемарафона Єдині новини заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук рассказал о том, как в этом году будут меняться цены на продукты.
По его словам, из-за того, что в этом году урожай овощей увеличился, ситуация может измениться в лучшую сторону.
Цены только начали снижаться, потому что мы входим в период большого сезона. Даже в июне отмечалось еще подорожание.
Сейчас мы видим особенно удешевление борщового набора, поэтому, фактически, эта ситуация будет сохраняться до момента окончания сбора урожая, то есть, к сентябрю-октябрю цены могут снизиться еще на 7-10%.
Потому что в этом сезоне 2023 по сравнению с 2022 годом за счет увеличения активности товаропроизводителей, которые начали специализироваться на выращивании овощей, мы видим большее предложение. А спрос у нас постоянный, поэтому, соответственно, у нас цены будут идти дальше вниз.
Также у нас сейчас сезон ягод на территории Украины, поэтому цены даже по сравнению с прошлой неделей упали на 25%, что говорит о том, что такие тенденции могут сохраняться определенное время.
Пока нельзя констатировать, что будет снижение цен на эту группу товаров. Здесь очень важную роль играет фактор поднятия тарифов на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.
С сентября по начало зимы мы можем наблюдать рост цены на курятину и яйца от 5 до 15%.
Также раньше мы рассказывали, какие будут последствия возвращения акциза на горючее.
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