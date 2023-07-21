Новые тенденции: какими будут цены на овощи, фрукты и мясо — прогнозы

Украина

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Даниэла Долотова, редактор сайта 21 июля 2023, 07:00

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Очередная станция РЭБ оккупантов потерпела поражение: карта боевых действий в Украине 21 июля в режиме онлайн
0:03:05
Сьомий енергоблок АЕС
Электроснабжение будет стабильным! В Украине запустили седьмой энергоблок АЭС
0:43:02
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