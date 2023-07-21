Новые тенденции: какими будут цены на овощи, фрукты и мясо — прогнозы

В эфире телемарафона Єдині новини заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук рассказал о том, как в этом году будут меняться цены на продукты.

По его словам, из-за того, что в этом году урожай овощей увеличился, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Какой будет цена на овощи

Цены только начали снижаться, потому что мы входим в период большого сезона. Даже в июне отмечалось еще подорожание.

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Сейчас мы видим особенно удешевление борщового набора, поэтому, фактически, эта ситуация будет сохраняться до момента окончания сбора урожая, то есть, к сентябрю-октябрю цены могут снизиться еще на 7-10%.

Потому что в этом сезоне 2023 по сравнению с 2022 годом за счет увеличения активности товаропроизводителей, которые начали специализироваться на выращивании овощей, мы видим большее предложение. А спрос у нас постоянный, поэтому, соответственно, у нас цены будут идти дальше вниз.

Также у нас сейчас сезон ягод на территории Украины, поэтому цены даже по сравнению с прошлой неделей упали на 25%, что говорит о том, что такие тенденции могут сохраняться определенное время.

Цены на рыбу и мясо: возрастут ли

Пока нельзя констатировать, что будет снижение цен на эту группу товаров. Здесь очень важную роль играет фактор поднятия тарифов на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

С сентября по начало зимы мы можем наблюдать рост цены на курятину и яйца от 5 до 15%.

Также раньше мы рассказывали, какие будут последствия возвращения акциза на горючее.

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