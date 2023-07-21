Нові тенденції: якими будуть ціни на овочі, фрукти та м’ясо — прогнози

В ефірі телемарафону Єдині новини заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук розповів про те, як в цьому році будуть змінюватись ціни на продукти.

За його словами, через те, що в цьому році врожай овочів збільшився, ситуація може змінитися на краще.

Якою буде ціна на овочі

Ціни лише почали знижуватись, тому що ми входимо у період великого сезону. Навіть у червні спостерігалось ще подорожчання.

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Зараз ми бачимо особливо здешевлення борщового набору, тому, фактично, ця ситуація буде зберігатись до моменту закінчення збирання врожаю, тобто до вересня-жовтня ціни можуть знизитись ще на 7-10%.

Тому що у цьому сезоні 2023 року у порівнянні з 2022 роком за рахунок збільшення активності товаровиробників, які почали спеціалізуватись на вирощуванні овочів, ми бачимо більшу пропозицію. А попит у нас сталий, тому, відповідно, у нас ціни будуть йти далі вниз.

Також у нас зараз сезон ягід на території України, тому ціни навіть у порівнянні з минулим тижнем опустились на 25%, що говорить про те, що тенденції такі можуть зберігатись певний час.

Чи зростуть ціни на рибу та м’ясо

Поки не можна констатувати, що буде зниження цін на цю групу товарів. Тут дуже важливу роль відіграє фактор підняття тарифів на електроенергію та паливно-мастильні матеріали.

З вересня до початку зими ми можемо спостерігати зростання ціни на курятину та яйця від 5 до 15%.

Також раніше ми розповідали, які будуть наслідки повернення акцизу на пальне.

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