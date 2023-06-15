Ціни на продукти в Україні! Чому зростають та що буде далі — експерт пояснив

Тема цін на продукти завжди актуальна, адже здається — вони постійно ростуть.

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов розповів Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини, чи зросли ціни на продукти.

Також експерт проаналізував, як на вартості товарів позначився підрив російськими військами Каховської ГЕС і, як наслідок, підтоплення Херсонського регіону.

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Наскільки зросла ціна на продукти

Якщо ми подивимося на ціну споживчого кошика в Україні, то він майже не зріс. Як повідомляє Державна служба статистики, його вартість збільшилась близько на 0,28%.

Це зумовлено тим, що ми знаходимось на ціновому плато. Тобто те, що було рік тому з цінами на продукти, логістикою, виробництвом, ми це подолали ще тоді. І наразі ми бачимо, що ситуація насправді не погіршується — вона стабільна.

У певних категоріях ціни падають, в інших — зростають. Зростання невелике у цінах.

Насамперед дорожчають овочі. Але тут два фактори насправді грають. Перший — сезонність. Другий, який буде грати далі, це, звісно, терористичний акт росіян на Каховській ГЕС.

Якими будуть ціни на продукти

Прогнозуємо до 18-20% підвищення цін. Тобто, в межах інфляції. Та жодних великих коливань, як це було минулоріч, ми не очікуємо. Тому ціни на продукти будуть зростати доінфляційно.

Все буде залежати від того, як буде проходити у нас посівна: як ми будемо збирати врожай, чи будуть сприятливі погодні умови, чи буде відкритий кордон на експорт і що у нас буде зі споживанням овочів.

Та зруйнована гребля може дуже сильно повпливати на ціни на овочі, оскільки сама територія затоплення невелика, але багато зрошувальних систем приєднувалися до ГЕС, а на Півдні України все потрібно зрошувати й овочі без цього не можуть вижити.

Також на деякі цінники може впливати й курс валют. Тому читай, яким буде курс долара.

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