Цены на продукты в Украине! Почему растут и что будет дальше — эксперт объяснил

Тема цен на продукты всегда актуальна, ведь кажется — они постоянно растут.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов рассказал Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини, выросли ли цены на продукты.

Также эксперт проанализировал, как на стоимости товаров сказался подрыв российскими войсками Каховской ГЭС и, как следствие, подтопление Херсонского региона.

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Насколько выросла цена на продукты

Если мы посмотрим на цену потребительской корзины в Украине, то она почти не выросла. Как сообщает Государственная служба статистики, его стоимость увеличилась около 0,28%.

Это обусловлено тем, что мы находимся на ценовом плато. То есть то, что было год назад с ценами на продукты, логистикой, производством, мы это преодолели еще тогда. И сейчас мы видим, что ситуация на самом деле не ухудшается — она стабильная.

В некоторых категориях цены падают, в других — растут. Рост небольшой в ценах, в первую очередь, мы наблюдаем по овощам. Но здесь два фактора действительно играют роль. Первый — сезонность. Второй, который будет играть дальше — это, конечно, террористический акт россиян на Каховской ГЭС.

Какими будут цены на продукты в Украине

Прогнозируем до 18-20% повышение цен. То есть, в пределах инфляции. Но никаких больших колебаний, как это было в прошлом году, мы не ожидаем. Поэтому цены на продукты будут расти доинфляционно.

Все будет зависеть от того, как будет проходить у нас посевная: как мы собираем урожай, будут ли благоприятные погодные условия, будет ли открыта граница на экспорт и что у нас будет с потреблением овощей.

Но разрушенная плотина может очень сильно сказаться на ценах на овощи, поскольку сама территория затопления невелика, но многие оросительные системы присоединялись к ГЕС, а на Юге Украины все нужно орошать и овощи без этого не могут выжить.

Также на некие ценники может оказывать влияние и курс валют. Потому читай, каким будет курс доллара.

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