Пора собирать урожай! Когда нужно выкапывать картошку в Украине 2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 августа 2023, 18:30
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Фото: Pixabay

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