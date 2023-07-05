Пора выбирать озимый лук? Когда и как это сделать

Если осенью ты посадил(-ла) лук и оставил(-ла) его зимовать в почве, то летом можно собирать свежий урожай. Обычно культура созревает и готова к уборке уже в начале августа.
Однако подготовка к выбору лука должна начаться еще в июле. Как понять, что овощ готов к сбору, как подготовиться к этому и правильно собирать озимый лук, читай дальше.
Лук может спокойно лежать в почве всю зиму. Только через 70-80 дней после посадки можно задуматься о сборе урожая, но важно сделать это вовремя.
Перезрелый лук может гнить и значительно снизить срок годности.
Перезрелый лук может гнить и значительно снизить срок годности.
Но поскольку многое зависит от климата, почвы и погоды, наверняка понять, готов ли озимый лук к сбору, можно по признакам:
В июле, когда видишь, что лук почти готов к сбору, нужно переходить к подготовке. Это позволит ускорить процесс созревания. Делать это следует в сухую, солнечную погоду.
Руками выдергивать луковицы из земли можно, только если они легко тянутся.
Руками выдергивать луковицы из земли можно, только если они легко тянутся.
На всю следующую неделю лук следует переместить в помещение с хорошей вентиляцией: балкон, чердак. Только потом обрезать перо.
Когда лук окончательно созреет, с ним можно сделать отличный салат, добавлять его в блюда и мариновать. А рецепт, как замариновать лук, найдешь в материале.
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