Пора выбирать озимый лук? Когда и как это сделать

Если осенью ты посадил(-ла) лук и оставил(-ла) его зимовать в почве, то летом можно собирать свежий урожай. Обычно культура созревает и готова к уборке уже в начале августа.

Однако подготовка к выбору лука должна начаться еще в июле. Как понять, что овощ готов к сбору, как подготовиться к этому и правильно собирать озимый лук, читай дальше.

Когда выбирать озимый лук: признаки готовности к сбору

Лук может спокойно лежать в почве всю зиму. Только через 70-80 дней после посадки можно задуматься о сборе урожая, но важно сделать это вовремя.

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Но поскольку многое зависит от климата, почвы и погоды, наверняка понять, готов ли озимый лук к сбору, можно по признакам:

один или несколько листьев луковицы становится желтым;

листья опадают на землю;

шейка луковицы сухая;

шелуха, которая немного виднеется над землей, высыхает и шелушится.

Сбор лука: как подготовить урожай

В июле, когда видишь, что лук почти готов к сбору, нужно переходить к подготовке. Это позволит ускорить процесс созревания. Делать это следует в сухую, солнечную погоду.

За две-три недели до сбора озимого лука следует прекратить полив. Иначе луковицы пустят новые корешки. Если лук посажен слишком глубоко — сними верхний слой почвы, пока не начнет виднеться шелуха луковиц; За пять дней до запланированного сбора наполовину вытащи луковицы из почвы.

Как собирать урожай: инструкция и советы

Вырывать лук из почвы нужно очень осторожно. Если ботва оторвется или повредится, лук быстро загниет. Так что на помощь придут обычные огородные или садовые вилы.

Руками выдергивать луковицы из земли можно, только если они легко тянутся.

Если на выкопанном луке остались остатки земли, нужно осторожно удалить ее из корнеплода вручную. Бить лук друг о друга или о землю — ошибка, которая приводит к повреждению и загниванию урожая.

Также ошибкой является обрезка пера свежевскопанного лука. Лучше оставить его на целый день подсыхать на солнце, переворачивая время от времени.

На всю следующую неделю лук следует переместить в помещение с хорошей вентиляцией: балкон, чердак. Только потом обрезать перо.

Когда лук окончательно созреет, с ним можно сделать отличный салат, добавлять его в блюда и мариновать. А рецепт, как замариновать лук, найдешь в материале.

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