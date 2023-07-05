Час вибирати озиму цибулю? Коли і як це зробити

Якщо восени ти посадив(-ла) цибулю й залишив(-ла) її зимувати в ґрунті, то влітку можна збирати свіжий врожай. Зазвичай культура дозріває і готова до збирання вже на початку серпня.

Та підготовка до вибирання цибулі має початися ще в липні. Отож, як зрозуміти, що овоч готовий до збору, як підготуватися до цього та правильно зібрати озиму цибулю, читай далі.

Коли вибирати озиму цибулю: ознаки готовності до збору

Цибуля може спокійно лежати в ґрунті всю зиму. Лише за 70-80 днів після посадки можна задуматися про збір врожаю, та важливо зробити це вчасно.

Зараз також дивляться

Переспіла цибуля може гнити й значно зменшити термін придатності.

Та оскільки багато залежить від клімату, ґрунту й погоди, напевне зрозуміти, чи готова озима цибуля до збору, можна за ознаками:

один або кілька листків цибулини стає жовтим;

листя опадає на землю;

шийка цибулини суха;

лушпиння, яке трішки видніється над землею, висихає і лущиться.

Збір цибулі: як підготувати врожай

В липні, коли бачиш, що цибуля майже готова до зору, треба переходити до підготовки. Це дозволить пришвидшити процес дозрівання. Робити це слід в суху, сонячну погоду.

За два-три тижні до збору озимої цибулі слід припинити полив. Інакше цибулини пустять нові корінці. Якщо цибуля посаджена занадто глибоко — зніми верхній шар ґрунту, аж поки не почне виднітися лушпиння цибулин; За п’ять днів до запланованого збору наполовину витягни цибулини з ґрунту.

Як збирати врожай: інструкція та поради

Виривати цибулю з ґрунту потрібно дуже обережно. Якщо бадилля відірветься або пошкодиться, цибуля швидко загниє. Тож на допомогу прийдуть звичайні городні або садові вила.

Руками висмикувати цибулини з землі можна, лише якщо вони легко тягнуться.

Якщо на викопаній цибулі залишилися залишки землі, слід обережно її видалити з коренеплоду вручну. Бити цибулю одна об одну чи об землю — помилка, яка призводить до пошкодження та загнивання врожаю.

Також помилкою є обрізання пера свіжовикопаної цибулі. Краще залишити її на цілий день підсихати на сонці, перевертаючи час від часу.

На весь наступний тиждень цибулю слід перемістити у приміщення з гарною вентиляцією: балкон, горище. Тільки потім обрізати пера.

Коли цибуля остаточно дозріє, з нею можна зробити чудовий салат, додавати її до страв й маринувати. А рецепт, як замаринувати цибулю, знайдеш у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.