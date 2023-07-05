Час вибирати озиму цибулю? Коли і як це зробити

Якщо восени ти посадив(-ла) цибулю й залишив(-ла) її зимувати в ґрунті, то влітку можна збирати свіжий врожай. Зазвичай культура дозріває і готова до збирання вже на початку серпня.
Та підготовка до вибирання цибулі має початися ще в липні. Отож, як зрозуміти, що овоч готовий до збору, як підготуватися до цього та правильно зібрати озиму цибулю, читай далі.
Цибуля може спокійно лежати в ґрунті всю зиму. Лише за 70-80 днів після посадки можна задуматися про збір врожаю, та важливо зробити це вчасно.
Переспіла цибуля може гнити й значно зменшити термін придатності.
Переспіла цибуля може гнити й значно зменшити термін придатності.
Та оскільки багато залежить від клімату, ґрунту й погоди, напевне зрозуміти, чи готова озима цибуля до збору, можна за ознаками:
В липні, коли бачиш, що цибуля майже готова до зору, треба переходити до підготовки. Це дозволить пришвидшити процес дозрівання. Робити це слід в суху, сонячну погоду.
Руками висмикувати цибулини з землі можна, лише якщо вони легко тягнуться.
Руками висмикувати цибулини з землі можна, лише якщо вони легко тягнуться.
На весь наступний тиждень цибулю слід перемістити у приміщення з гарною вентиляцією: балкон, горище. Тільки потім обрізати пера.
Коли цибуля остаточно дозріє, з нею можна зробити чудовий салат, додавати її до страв й маринувати. А рецепт, як замаринувати цибулю, знайдеш у матеріалі.
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