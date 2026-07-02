Коли викопувати цибулю, щоб вона довго зберігалася

Влітку багато овочів і фруктів дають свої плоди, після чого настає момент, коли треба їх збирати. До середини літа цибуля вже починає псуватися, її треба збирати та сушити для зберігання взимку. Багато городників бояться пропустити той самий момент збору!

Ми поділимося, коли треба прибирати цибулю. Адже якщо зробити це зарано, то цибулини не визріють. Правильно підібрані терміни збирання цибулі є запорукою гарного та тривалого зберігання овочів.

Коли треба збирати цибулю на зберігання

Збирання цибулі починається з кінця липня і може тривати до початку вересня. На терміни збирання впливають:

погода протягом літа;

сорт та вид цибулі;

час посадки — якщо ти рано посадив(-ла) цибулю, її потрібно рано прибирати.

Але перш ніж почати збирання цибулі, треба звернути увагу на низку важливих факторів. Якщо їх немає, то цибуля ще має побути на городі, адже цибулини не визріли. Але не варто й затягувати з термінами збирання, якщо в кінці літа волога погода. Надлишок вологи може призвести до грибкових хвороб рослини. Зверни увагу на такі ознаки:

Змінився колір пера. Листя починає сильно жовтіти або тільки з’являються жовті вкраплення.

Шийка цибулі стає м’якою. Тобто частина цибулини між пером і головкою втрачає пружність.

Через те, що шийка цибулі втратила пружність, листя схиляється до землі.

Варто звернути увагу на розмір цибулини, адже жовте листя та його нахилення може бути ознакою хвороби. Зріла цибулина має відповідати розмірам посадженого сорту.

Покривні лусочки починають лущитися. Зовнішні лусочки підсихають, набувають золотистого, білого або фіолетового відтінку.

Як збирати цибулю

Найчастіше цибулю збирають після 70-80 днів від висадки. День збору не має бути дощовим. Погода повинна бути теплою, сухою і сонячною. Якщо нещодавно лив дощ, краще почекати кілька днів, аби земля висохла.

Також слід припинити полив за 2-3 тижні до збору урожаю. Так цибулини краще дозріють, не пустять корені повторно. Найкраще саме викопувати цибулю, а не висмикувати її з землі. Так ти уникнеш гниття цибулі восени та взимку. Цибулю можна лишити просушуватися на грядках (якщо не буде дощу) або на іншому сонячному місці на тиждень.

Якщо ж найближчим часом будуть дощі, висушити цибулю можна у теплих та добре провітрюваних приміщеннях. Сушка триває до двох тижнів. Коли цибуля висохне, можна остаточно обтрушувати її від землі. Зніми захисний шар лушпиння.

Чи можна викопувати цибулю, якщо дощ

Цибуля може почати гнити, якщо викопувати її в дощову погоду. Крім того, вона може бути брудною через землю, що налипла на неї. Тому копати цибулю найкраще за сухої погоди.

Якщо ж не вдалося знайти день, коли стоїть суха та сонячна погода, викопану цибулю варто просушити в сухому місці, куди не потрапляє волога. Це може бути балкон у квартирі або горище в приватному будинку.

Було б ідеальним, якщо місце для зберігання цибулі після викопування було провітрюваним, темним, а температура не перевищувала 20 градусів. Читай більше про правильне зберігання цибулі до весни.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб цибуля не йшла у стрілки.

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