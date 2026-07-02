Стиль життя Садівництво та город

Коли викопувати цибулю, щоб вона довго зберігалася

Богдана Макалюк, журналістка сайту 02 Липня 2026, 16:30 3 хв.
коли викопувати цибулю
Фото Pexels

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