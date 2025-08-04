Когда копать картофель в Украине: идеальное время для сбора урожая

Обычно для выкапывания картофеля собирается чуть ли не вся семья, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее и веселее. Сажают картошку весной, а выкапывают в конце лета.

Но все зависит от сорта и погодных условий, бывает так, что картофель нужно выкапывать в сентябре.

Мы расскажем, когда копать картошку летом и как понять, что картофель уже созрел.

Когда копать картошку в Украине

Выкапывание картофеля зависит от сорта и погодных условий. Обычно этот процесс выпадает на конец августа. Но речь идет о картофеле, который собирают, чтобы хранить на зиму. Ведь картошку для приготовления можно выкапывать, когда появляются первые плоды, которые мы называем молодым картофелем.

Ранние сорта картофеля нужно выкапывать в конце августа, поздние — в конце сентября или начале октября. Но время от времени картофель нужно проверять, готов ли он к сбору. Ведь если передержать его в огороде, он может испортиться.

Как понять, что пора копать картошку

Приблизительное время созревания картофеля с момента посадки — 2,5-4 места, в зависимости от сорта. От него зависит размер плодов. Перед тем как собирать картошку, посмотри на внешний вид растения.

Если листья картофеля желтеют и увядают, это означает, что у него не остается энергии на формирование клубней. Кроме этого, листья могут начать высыхать, а стебли “ложатся”.

Также можно проверить сами клубни. Надо выкопать картофель и посмотреть на его размер. Если он созрел, размер должен быть в соответствии с сортом.

Но помни, что копать картошку нужно только в сухую погоду, иначе она можно заплесневеть во время хранения.

Для выкапывания используй лопату или виллы. Лопатой можно выкопать больше клубней, но вилами это делать легче. Выкапывай на глубине примерно 15 см.

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Когда копать картошку по лунному календарю

Хорошей фазой для выкапывания картофеля считается спадающая Луна. Это удачное время не только для сбора картофеля, но и для выкапывания лука, свеклы, моркови и репы.

В августе 2025 будут такие дни, когда можно копать картошку: 2, 4, 10-22, 25-17.

Летом мы собираем урожай своего труда весной. Ведь большинство растений уже дают свои плоды, которые мы собираем и храним в течение года. Ранее мы рассказывали, когда собирать озимый лук.

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