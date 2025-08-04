Стиль жизни Садоводство и огород

Когда копать картофель в Украине: идеальное время для сбора урожая

Богдана Макалюк, журналист сайта 04 августа 2025, 11:30
когда копать картошку
Фото Pixabay

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