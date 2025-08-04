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Коли копати картоплю в Україні: ідеальний час для збору врожаю

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 11:30
коли копати картоплю
Фото Pixabay

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