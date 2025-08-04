Коли копати картоплю в Україні: ідеальний час для збору врожаю

Зазвичай для викопування картоплі збирається чи не вся родина, щоб цей процес пройшов якомога швидше та веселіше. Садять картоплю навесні, а викопують наприкінці літа.

Але усе залежить від сорту та погодних умов, буває так, що картоплю треба викопувати у вересні.

Ми розповімо, коли копати картоплю влітку та як зрозуміти, що картопля вже дозріла.

Коли копати картоплю в Україні

Збирання картоплі залежить від сорту та погодних умов. Зазвичай цей процес випадає на кінець серпня. Але йдеться про картоплю, яку збирають, щоб зберігати на зиму. Адже картоплю для приготування можна викопувати, коли з’являються перші плоди, які ми називаємо молодою картоплею.

Тож ранні сорти картоплі треба викопувати в кінці серпня, пізні — в кінці вересня або на початку жовтня. Але час від часу картоплю треба перевіряти, чи готова вона до збору. Адже якщо перетримати її на городі, вона може зіпсуватися.

Як зрозуміти, що час копати картоплю

Приблизний час дозрівання картоплі з моменту посадки — 2,5-4 місця, залежно від сорту. Від нього також залежить розмір плодів. Перед ти як збирати картоплю, поглянь на зовнішній вид рослини.

Якщо листя картоплі жовтіє і в’яне, це означає, що в неї не залишається енергії на формування бульб. Крім цього, листя може почати висихати, а стебла “лягають”.

Також можна перевірити самі бульби. Треба викопати картоплю й подивитися на її розмір. Якщо вона дозріла, розмір має бути відповідно до сорту.

Але пам’ятай, що копати картоплю треба лише у суху погоду, інакше вона можна запліснявіти під час зберігання.

Для викопування використовуй лопату або вили. Лопатою можна викопати більше бульб, але вилами це робити легше. Викопуй на глибині приблизно 15 см.

Читати на тему Коли копати молоду картоплю 2025 та яких правил важливо дотримуватись у процесі Коли копати молоду картоплю і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли копати картоплю за місячним календарем

Гарною фазою для викопування картоплі вважається спадний Місяць. Це вдалий час не лише для збору картоплі, а й викопування цибулі, буряку, моркви та ріпи.

У серпні 2025 року будуть такі дні, коли можна копати картоплю: 2, 4, 10-22, 25-17.

Влітку ми збираємо урожай своєї праці навесні. Адже більшість рослин вже дають свої плоди, які ми збираємо та зберігаємо протягом року. Раніше ми розповідали, коли збирати озиму цибулю.

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