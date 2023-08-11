Час збирати урожай! Коли треба викопувати картоплю в Україні 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Серпня 2023, 18:30
Коли копати картоплю влітку 2023: оптимальний період
Фото: Pixabay

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