Терористи не мають права володіти ядерною зброєю! Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: основні тези

19 вересня президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Генасамблеї ООН у Вашингтоні. Детальніше ознайомитися з головними тезами з промови глави держави ти можеш далі у матеріалі.

Зеленський про ядерну зброю

У своїй промові Зеленський нагадав, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Та наголосив, що тоді у світі вирішили, що в Росії мають залишитися такі сили.

— Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х, — сказав глава держави.

Зараз також дивляться

Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

Зеленський про морські порти

У своїй промові президент нагадав іноземним партнерам про блокування Росією наших чорноморських та азовських морських портів з початку повномасштабного вторгнення.

Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її (російських — ред.) ракет і безпілотників.

Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій.

Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

— Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів, — зазначив Зеленський.

Та додав, що тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора.

Президент про електроенергію

Президент наголосив, що Росія неодноразово використовувала електроенергію як зброю. І у світі це бачили. Проте, за словами Зеленського, нинішня загроза ще більша.

Росія перетворює ядерну енергетику на зброю.

— Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації, — наголосив глава держави.

Зеленський про викрадених Росією українських дітей

За словами президента, різні терористичні угруповання і до цього, на жаль, викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня.

Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид.

Президент про українську Формулу миру

За словами Зеленського, сьогодні як ніколи людство повинно діяти в повній солідарності, щоб врятувати людські життя. Як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор і всі його інструменти та методи війни.

Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову, — зауважив президент.

Глава держави у своїй промові також нагадав про українську Формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки.

— Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, — сказав Володимир Зеленський.

Також він підкреслив, що Формула миру — це не лише про нашу країну.

Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами, — наголосив президент.

Та додав, що важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді.

Ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас — усіх, хто не толерує жодної агресії, — до спільної підготовки Саміту.

Зеленський про Путіна

Глава держави розповів, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Та наголосив: злу не можна довіряти.

Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито.

На завершення своєї промови Володимир Зеленський сказав, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію, — резюмував президент.

Раніше ми розповідали, яким буде населення України за 10 років.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.