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Терористи не мають права володіти ядерною зброєю! Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: основні тези

Діана Просяник, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 10:08
зеленський оон
Фото: Сайт президента України

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