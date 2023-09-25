Сексуальне насильство та катування до смерті: ООН оприлюднила результати розслідування злочинів російських окупантів

Українцям з власного досвіду відомо, наскільки буває жорстоким та нещадним російський агресор. Однак, щоб притягти його до відповідальності, доводиться чекати висновків деяких міжнародних організацій.

Так сьогодні, 25 вересня, голова Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази про злочини росіян у Херсонській області. Про це розповідає видання Reuters.

Результати розслідування злочинів російських окупантів

Згідно з результатами розслідування команди Еріка Мозе, російські окупанти катували українців настільки жорстоко, що деякі з жертв померли.

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У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви.

Також у звіті йдеться, що російські окупанти вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Під час тортур їхні родини знаходились у сусідніх кімнатах.

Найчастіше росіяни застосовували тортури в слідчих ізоляторах щодо людей, яких окупанти звинувачували у тому, що вони були українськими інформаторами.

Такі результати розслідування комісія отримала після візиту у серпні та вересні територій Херсонської та Запорізької областей, які були під контролем росіян, але згодом ці населені пункти деокупували українські захисники.

Також генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що близько 90% українських військовополонених пройшли через катування. Читай детальніше за посиланням.

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