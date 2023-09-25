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Сексуальне насильство та катування до смерті: ООН оприлюднила результати розслідування злочинів російських окупантів

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 20:00
ООН
Фото: Depositphotos

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