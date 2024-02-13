Доплати пенсіонерам та людям з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми ООН: що відомо

Українські пенсіонери могли отримувати допомогу від різних міжнародних організацій. Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України повідомили про перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Перерахування допомоги пенсіонерам від ВПП: що відомо

З квітня 2022 року ВПП надала понад $500 млн для понад 3 млн українців. У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3250 грн.

Також пенсіонери не мали отримувати інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

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Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3250 грн. Мінімальний розмір виплати — 100 грн.

Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про цих пенсіонерів є у базі даних Пенсійного фонду, тому подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми або до Пенсійного фонду не потрібно.

З серпня 2023 року щомісячно близько 400 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують виплати від ВПП. Загалом за цей час їм було перераховано майже 28 млн дол. (приблизно 1 мільярд грн).

Допомога особам з інвалідністю від ВПП

6 лютого 2024 року Мінсоцполітики повідомило, що відтепер додаткові виплати зможуть отримати також особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

ВПП протягом трьох місяців надаватиме грошову підтримку тим людям, які:

отримують менш як 3 250 грн соцвиплат від держави;

не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, список визначений Міністерством реінтеграції).

Схема надання допомоги схожа з виплатою пенсіонерам: ВПП доплачуватиме людям суму, якої не вистачає до 3 250 грн (але не менше 100 грн).

Виплати нараховуватимуться на банківські рахунки людей або ж доставлятимуться Укрпоштою. Жодних додаткових дій для цього робити не потрібно.

Передбачається, що ця програма діятиме щонайменше протягом трьох місяців поспіль. За цей час ВПП ООН нарахує приблизно 21 млн дол. США (800 млн грн) для 310 тис. українців з інвалідністю.

Грошова допомога є одним із багатьох способів підтримки ВПП українців, які постраждали від війни. Крім цього, роздають продуктові набори в регіонах, близьких до лінії фронту, підтримують безпечне звільнення замінованих сільськогосподарських угідь у Харківській області.

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