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Погода в Одессе на август 2026: тепло, солнце и бархатный сезон без сюрпризов

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июня 2026, 16:00 3 мин.
погода в августе 2026 в одессе
Фото Pexels

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