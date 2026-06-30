Погода в Одессе на август 2026: тепло, солнце и бархатный сезон без сюрпризов

Август 2026 года в Одессе — желанный бархатный сезон, когда солнце уже не палит, а ласкает кожу, а море зовёт тёплыми волнами.

Сбудутся ли лучшие ожидания и какой будет погода в Одессе в последний месяц лета — рассказываем в материале.

Погода в Одессе на август 2026: первая неделя, 1–2.08

В целом этот месяц 2026 года в Одессе обещает быть тёплым, преимущественно солнечным и с минимальным количеством осадков.

Лишь в начале возможны кратковременные дожди и грозы, после чего установится стабильная летняя погода.

Первая неделя стартует с комфортного тепла. В субботу, 1.08, ожидается переменная облачность с температурой +28…+23 °C, а уже в воскресенье прогнозируют небольшой дождь при +28…+22 °C. Несмотря на осадки, жары не ожидается, а ночные температуры останутся комфортными.

Погода в Одессе в августе 2026: вторая неделя, 3–9.08

Вторая неделя начнётся с дождей. 3.08 и 4.08 возможны грозы, температура +29…+24 °C и +28…+22 °C.

После этого погода быстро стабилизируется: с 5.08 по 9.08 прогнозируются солнечные дни без осадков. Днём максимум от +26 до +28 °C, ночью — от +22 до +23 °C, а это отличные условия для отдыха у моря.

Прогноз погоды в Одессе на август 2026: третья неделя 10–16.08

Третья неделя принесёт почти непрерывное солнце. Лишь 13.08 ожидается небольшая облачность, тогда как остальные дни будут ясными. Дневная температура будет держаться в пределах +26…+28 °C, а ночная — +21…+23 °C. Это один из лучших отрезков месяца, без намёка на осадки.

Точный прогноз погоды в Одессе на август 2026: четвёртая неделя, 17–23.08

Четвёртая неделя также останется сухой и солнечной. Днём воздух будет прогреваться до +26…+27 °C, ночью температура составит +20…+22 °C.

Самой прохладной ожидается ночь 18.08 — около +20 °C, однако днём сохранится комфортное летнее тепло.

Погода в Одессе на месяц август 2026: последняя неделя, 24–31.08

Последние дни месяца завершат лето почти безоблачной погодой. Каждый день будет светить солнце, а температура днём составит +27…+28 °C, лишь 31.08 снизится до +26 °C. Ночью прогнозируют +22…+23 °C.

В целом август 2026 года в Одессе будет преимущественно солнечным: из 31 дня только четыре с осадками или грозами (1–4 августа), ещё 13.08 ожидается переменная облачность.

Остальные дни обещают ясную погоду. Дневная температура в течение месяца будет колебаться от +26 до +29 °C, а ночная — от +20 до +24 °C, а это приятное и мягкое тепло, идеальное для отдыха у моря.

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