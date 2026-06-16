Почем в Одессе рубероид: откуда взялось выражение и что сказать в ответ

Почём в Одессе рубероид? — это точно не про ремонт крыши. Если тебе в разговоре в Одессе вдруг прилетает этот вопрос, знай: тебя либо тонко предупреждают, что тебе стоит немного притормозить и не лезть, куда не просят, либо намекают, что сейчас начнётся весёлая жизнь (и совсем не в хорошем смысле).

О всех тонкостях колоритной одесской фразочки Почём в Одессе рубероид? — в материале.

Почём в Одессе рубероид? — что это означает

Представь себе: Одесса, Привоз, начало XX века. Валюта меняется быстрее, чем погода на море — то рубли, то купоны, то вообще чьи-то честные слова. И тут появляется рубероид. Материал нужен всем, потому что крыши текут у всех одинаково — и у банкиров, и у биндюжников.

Цена на рубероид в Одессе была настолько нестабильной и непредсказуемой, что по ней определяли общий индекс инфляции в стране!

Спросить: Почём в Одессе рубероид? означало: Ну что там в мире творится? Какой сегодня курс доллара, настроение власти и куда катится этот мир? Это был такой себе одесский аналог современного: Что там по биткоину? Абсолютно мирно, сугубо про деньги и философию бытия.

Почем в Одессе рубероид — откуда фраза

Но есть и другая версия, чисто психологическая. Чистокровные одесситы — мастера разговорного жанра. Иногда, когда собеседник начинал слишком пафосно задирать нос или рассказывать, какой он крутой лорд из Лондона, его нужно было аккуратно приземлить. Но ведь не кулаками, мы же интеллигентные люди!

Поэтому ему вдруг задавали абсурдный, максимально приземлённый вопрос о строительной смоле на картоне: Лёва, это всё красиво, но почём в Одессе рубероид? Мол, спустись с небес на нашу крышу, друг, давай поближе к реальной жизни.

Почему говорят: Почем в Одессе рубероид

Хотя значение фразы может оказаться (в зависимости от контекста разговора) и не таким уж мирным. Бывают ситуации, когда тот, кто её говорит, намекает: Ты знаешь, чем это для тебя закончится?, Ты представляешь масштабы катастрофы? или Сейчас я тебе устрою кузькину мать!

Это такое закодированное одесское: А ну, притормози! И если кто-то тебе обещает показать, почему в Одессе рубероид — это угроза, но завёрнутая в красивый фольклор.

Почём в Одессе рубероид? — что сказать в ответ

Если тебя спросили про рубероид в мирном контексте, держи несколько ответов, чтобы сойти за своего на любом одесском бенефисе:

Ой, не делайте мне нервы, он дорожает быстрее, чем вы успеваете моргать!

А вам для крыши крыть или просто постоять рядом и пожаловаться на цены?

Для такого приятного человека, как вы, — отдам за полцены и ещё рулон оптимизма в подарок!

А вам с доставкой или вы сами нести будете?

Смотря для кого! Для вас — дороже, для меня — даром!

Он стал бесценным с тех пор, как вы о нём спросили!

Ой, я вас умоляю, давайте лучше поговорим за рыбу, она хотя бы свежая!

Так что держи фасон, не покупай дорогой рубероид и не давай себя спровоцировать!

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