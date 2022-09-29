Трудовая книга осталась на временно оккупированной территории: как подтвердить стаж работы

Основной документ, подтверждающий трудовой стаж, — трудовая книжка. Но во время войны она могла остаться на временно оккупированной территории, потеряться, сгореть и т.д.

Как украинцам подтвердить свой трудовой стаж? Судебно-юридическая газета объяснила, какие есть варианты.

Как подтвердить трудовой стаж без трудовой книжки

Информация о трудовом стаже человека с 2000 года хранится в Пенсионном фонде Украины. Поэтому ее можно бесплатно получить в электронном виде на портале ПФУ или в мобильном приложении Пенсійний фонд.

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Для этого:

авторизуйся в выбранном сервисе с помощью электронной подписи или BankID; перейди в меню Коммуникации с ПФУ и выбери раздел Запрос на получение электронных документов; нажми на Выписку из ЭТК, заполни дополнительные поля, подпиши и отправь; за несколько минут загрузи е-документ в разделе Мои обращения.

Документов о трудовом стаже нет: что делать

Если документы не сохранились в электронном виде или речь идет о периоде работы до 2000 года, подтвердить трудовой стаж могут органы Пенсионного фонда Украины.

Для этого обратись в ПФУ по месту нахождения с другими документами, которые могут подтверждать трудовой стаж:

справками с работы;

выписками из приказов;

лицевыми счетами и сведениями о выдаче заработной платы;

удостоверениями;

письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их исполнении.

Документы могут быть другими в зависимости от вида работы и специфики деятельности.

Если все указанные документы отсутствуют, то подтвердить наличие трудового стажа могут показания двух и более свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе в одном учреждении.

Впрочем, эта процедура используется крайне редко и только в случае, если все документы о страховом стаже были уничтожены и не подлежат восстановлению в связи с военными действиями, стихийным бедствием, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями.

Обжаловать отказ Пенсионного фонда Украины от установления факта наличия трудового стажа при отсутствии трудовой книги можно в суде.

Через пять лет все бумажные трудовые книжки сменятся на электронные. До этого времени будут использоваться оба формата документа.

Но зачем ждать? Читай, как оформить электронную трудовую книжку дома за несколько минут.

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