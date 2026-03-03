Як зареєструвати дитину до школи онлайн: покрокова інструкція

Підготовка до початку навчання — відповідальний етап для кожної родини. Сучасна цифровізація в Україні дозволяє батькам уникнути зайвої бюрократії та черг. На сьогодні електронна реєстрація в школу стала основним інструментом для подачі заяв, що особливо зручно для тих, хто перебуває в іншому місті або за кордоном.

Розповідаємо детально, як зареєструвати дитину до школи онлайн та на що варто звернути увагу в першу чергу.

Що потрібно для електронної реєстрації в школу: покроковий алгоритм

Процедура проходить на офіційному порталі Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. Для успішного завершення процесу тобі знадобиться всього 15 хвилин вільного часу та доступ до інтернету.

Тож, щоб зареєструвати дитину до 1 класу онлайн, спершу потрібно:

С твори обліковий запис за допомогою Email та пароля. Обов’язково підтверди реєстрацію через лист, який надійде на твою пошту;

Знайди потрібну школу на інтерактивній мапі або через пошуковий список вашого міста. На сторінці обраного закладу натисни Записати;

У Кабінеті батьків заповни анкету з вашими персональними даними та створи окрему картку дитини;

Оберіть номер класу та навчальний рік, після чого прикріпіть необхідні файли.

Які документи потрібні для електронної реєстрації в школу

Важливо підготувати всі папери заздалегідь, оскільки система вимагатиме завантаження якісних скан-копій або чітких фотографій.

Отже, які документи потрібні для електронної реєстрації в школу:

Свідоцтво про народження дитини (оригінал або нотаріально завірена копія);

Медична довідка за формою № 086-1/о (оригінал);

Документ, що підтверджує місце проживання (якщо ти претендуєш на зарахування за територіальним принципом).

З’ясувавши, що потрібно для електронної реєстрації в школу, ти зможеш швидко заповнити всі поля анкети та відправити запит на розгляд адміністрації.

Статус твоєї заяви ти зможеш відстежувати безпосередньо в кабінеті, а остаточне підтвердження про зарахування надійде на твою електронну адресу.

Тепер ти знаєш, як працює державна система електронного запису, але читай також у нашому матеріалі: чи варта приватна школа своїх грошей: 10 критеріїв вибору навчального закладу для дитини.

