Баклажани вогник на зиму без стерилізації: перевірений рецепт від Вікон

Наприкінці літа хазяйновиті українці та українки беруться за заготівельну справу: помідори, огірки, кабачки та баклажани, інша зелень й овочі, фрукти та ягоди у різних поєднаннях закривають у банки, аби смакувати ними взимку.

Одним із найбільш популярних рецептів є баклажани вогник на зиму, для яких не потрібно стерилізувати банки.

Моя мама має свій перевірений рецепт таких баклажанів, тож переповідаю сімейний секрет та ділюся рецептом баклажанів вогник далі у матеріалі на vikna.tv.

Баклажани вогник на зиму: рецепт без стерилізації

Для приготування страви тобі навіть не потрібно стерилізувати банки. Головна умова: добре їх промий, просуши, з кришками зроби так само.

Інгредієнти:

баклажани — 1,5 кг

часник — 7 зубчиків

перець болгарський — 350 г

помідори — 300 г

перець чилі — 2 шт.

сіль — 1 ч. л

цукор — 2 ч. л

оцет — 50 мл

олія — 80 мл

Приготування:

Овочі помий, очисть від шкірки та плодоніжок. Баклажани наріж кільцями товщиною 1 см або більше. Шматочки баклажанів посип сіллю та залий холодною водою, щоб забрати зайву гіркоту з плоду. З баклажанів злий воду, відіжми зайву вологу паперовим рушником. На розігріту сковорідку влий трохи олії та обсмаж баклажани з обох сторін. Зайву олію також прибери за допомогою паперового рушника. Помідори та перець пропусти через мʼясорубку на дрібній насадці. А часник і перець чилі натри на дрібній тертці та додай до маси. Всі перетерті овочі вкинь у каструлю, додай сіль, цукор, оцет та олію. Перемішай і постав на великий вогонь. Після закипання зменш вогонь та прокипʼяти ще пʼять хвилин. Після цього зніми соус з вогню та вкинь туди баклажани, перемішуючи. Вміст розлий по банках. Заповнені банки постав у каструлю, залий водою по вінця банок та дочекайся закипання води. Після цього закрути банки кришками та переверни їх, накривши рушником, до повного охолодження.

Звісно, існують рецепти зі стерилізацією. Для цього банки потрібно варити упродовж 20 хвилин після закипання води. І вже в них ховати майбутню смакоту — синенькі, або ж баклажани.

А якщо тебе турбує особливий смак овоча, радимо почитати лайфхаки, як прибрати гіркоту з баклажана.

