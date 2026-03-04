Виплати на дітей розпочалися: як отримати 8000 грн за програмою єЯсла

Українські родини вже почали отримувати перші нарахування за новими програмами державної підтримки. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що кошти на виплати вже спрямовані отримувачам, а спецрахунки для їх зарахування батьки можуть відкрити у відділеннях Ощадбанку.

єЯсла: 8 тисяч для тих, хто виходить на роботу

Одним із ключових напрямків підтримки стала програма єЯсла, кошти за якою вже надходять для першої групи з 1370 осіб. Ця виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця і призначена для батьків або опікунів, які вирішили вийти на роботу після того, як дитині виповнився один рік.

Держава фактично компенсує витрати на догляд за малечею, адже ці кошти можна легально використати на оплату послуг няні, асистента або приватного дитячого садочка.

Підтримка немовлят та виплати при народженні

Окрім нових ініціатив, держава продовжує виконувати свої зобов’язання перед батьками дітей віком до одного року. На сьогодні кошти вже перераховані понад 46 тисячам родин.

З початку цього року щомісячна допомога на дитину в цей період становить 7 тисяч гривень. Також у силі залишаються й інші види соціальної підтримки, зокрема допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Цифровізація та плани щодо застосунку Дія

Уряд ставить собі за мету максимально спростити процедуру отримання допомоги, аби батьки не витрачали час на черги та бюрократію. Наразі триває активна робота над тим, щоб усі заявки можна було подати онлайн через додаток Дія, зробивши процес автоматичним та прозорим.

Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин, — зазначила урядовиця.

Раніше ми писали, що Рада ухвалила законопроект щодо виплати 50 тисяч гривень при народженні дитини — читай у матеріалі, які ще програми були затверджені згідно з цим законопроєктом.

