Австралія стала одним із найбільших донорів: посол розповів про майбутні інвестиції в українську економіку

Велика війна в Україні оголила всі “дроти”: трагічні події показали, хто справді готовий і надалі відстоювати європейські цінності та постулати, а хто не проти йти за покликом брудних маніпуляцій, пропаганди та вбивства.

Як не дивно, допомогу українці отримують не лише від найближчих сусідів, а й там, де на це не розраховували. Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії Василь Мирошниченко у телемарафоні Єдиних новин розповів, як насправді там допомагають Україні та про що говорять місцеві жителі.

За його словами, саме австралійський Bushmaster став символом допомоги українців від Австралії. Це — броньований позашляховик, необхідний на війні.

Зараз також дивляться

— Все почалося 31 березня зі звернення президента Володимира Зеленського до країн Заходу про військову допомогу. Він згадав про Bushmaster, і вже наступного дня Австралія надала Україні перших 20 автомобілів. Згодом було ще кілька траншів, і тепер наша армія може розраховувати аж на 90 таких броньованих автівок.

Окрім цього австралійці передають нам протитанкову зброю, дрони, бойових роботів, військову техніку. Фактично Австралія стала одним із найбільших донорів для України з-поза усіх країн НАТО.

Підтримка України австралійцями

За словами посла, Україну там підтримують на всіх можливих рівнях: бізнесовому, політичному, соціальному. Разом з тим в Австралії є й проросійські наративи — адже там одна із найбільших російських діаспор. Проте ці протести є настільки локальними та маргінальними, що не здобувають особливої підтримки серед громадян Австралії.

— Австралія при будь-яких військових конфліктах завжди виступала на боці слабшого. Вторгнення РФ до суверенної України зачепило австралійців — взяло за душу, як кажуть, — зізнається Василь Мирошниченко. — Особливо яскраво Австралія показала свою підтримку, коли вперше за 30 років незалежної України сюди прибув прем’єр-міністр Австралії цього липня.

Це свідчить про довгостроковість та системність підтримки, до того ж це підтримує і уряд, і народ.

Українці, що живуть в Австралії, активно долучаються до волонтерства та допомагають землякам, які вимушено стали біженцями.

Зараз відомо про 6000 біженців, але уряд очікує та готовий прийняти ще стільки людей, скільки прилетить до країни.

Попри своє розташування та відношення до Азії, Австралія є прямим союзником США та Британії, Австралія є голосом Західної демократії, — зауважує посол.

Інвестиції в українську економіку

Один із найбагатших австралійців Ендрю Форест під час візиту до України заявив, що готовий інвестувати в українську економіку мінімум $25 млрд. Саме він виголосив меседж, що одразу після перемоги до України ринуть всі світові бізнеси — це буде нова золота ера.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко розповів, що це уже не перша грошова допомога українській економіці. Якось Форест інвестував гроші для українських фермерів. Він же проплатив корабель із зернових угод.

За Ендрю Форестом стоїть і допомога українській інфраструктурі в рамках сталого розвитку.

— Такого в нашій історії не було, щоб людина з приватним капіталом зробила такий вклад в іншу країну.

Також Австралія може долучитися до відновлення міської інфраструктури та портів українських міст, — підсумовує Василь Мирошниченко.

Допомогти Україні швидко відбудувати понівечені російськими окупантами будинки уже зараз може кожен охочий! Небайдужі волонтери організували кілька ініціатив, які відновлюють пошкоджені садиби та приватні сектори — про них можеш дізнатися з нашого матеріалу.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями!