Австралия стала одним из самых больших доноров: посол рассказал о будущих инвестициях в украинскую экономику

Великая война в Украине обнажила все “провода”: трагические события показали, кто действительно готов и дальше отстаивать европейские ценности и постулаты, а кто не прочь идти по зову грязных манипуляций, пропаганды и убийства.

Как ни странно, помощь украинцы получают не только от ближайших соседей, но и там, где на это не рассчитывали. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в телемарафоне Єдиних новин рассказал, как там помогают Украине и о чем говорят местные жители.

По его словам, именно австралийский Bushmaster стал символом помощи украинцев Австралии. Это бронированный внедорожник, необходимый на войне.

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— Все началось 31 марта с обращения президента Владимира Зеленского к странам Запада о военной помощи. Он упомянул о Bushmaster, и уже на следующий день Австралия предоставила Украине первые 20 автомобилей. Впоследствии было еще несколько траншей, и теперь наша армия может рассчитывать на 90 таких бронированных автомобилей.

Кроме этого австралийцы передают нам противотанковое оружие, дроны, боевые роботы, военную технику. Фактически Австралия стала одним из крупнейших доноров для Украины за рамками стран НАТО.

Поддержка Украины австралийцами

По словам посла, Украину поддерживают на всех возможных уровнях: бизнесовом, политическом, социальном. Вместе с тем в Австралии есть и пророссийские нарративы — там одна из крупнейших российских диаспор. Однако эти протесты настолько локальны и маргинальны, что не получают особой поддержки среди граждан Австралии.

— Австралия при любых военных конфликтах всегда выступала на стороне более слабого. Вторжение РФ в суверенную Украину задело австралийцев — зацепило за душу, как говорится, — признается Василий Мирошниченко. — Особенно ярко Австралия показала свою поддержку, когда впервые за 30 лет независимой Украины сюда прибыл премьер-министр Австралии, в этом июле.

Это свидетельствует о долгосрочности и системности поддержки, к тому же это поддерживает и правительство, и народ.

Украинцы, живущие в Австралии, активно приобщаются к волонтерству и помогают землякам, которые вынужденно стали беженцами.

Сейчас известно о 6000 беженцев, но правительство ожидает и готово принять еще столько людей, сколько прилетит в страну.

Несмотря на свое расположение и отношение к Азии, Австралия является прямым союзником США и Британии, Австралия является голосом Западной демократии, отмечает посол.

Инвестиции в украинскую экономику

Один из самых богатых австралийцев Эндрю Форест в ходе визита в Украину заявил, что готов инвестировать в украинскую экономику минимум $25 млрд. Именно он выдал месседж, что сразу после победы в Украину хлынут все мировые бизнесы — это будет новая золотая эра.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал, что это уже не первая денежная помощь украинской экономике. Однажды Форест инвестировал деньги для украинских фермеров. Он же проплатил корабль по зерновым соглашениям.

За Эндрю Форестом стоит и помощь украинской инфраструктуре в рамках устойчивого развития.

— Такого в нашей истории не было, чтобы человек с частным капиталом внес такой вклад в другую страну.

Также Австралия может принять участие в восстановлении городской инфраструктуры и портов украинских городов, — заключает Василий Мирошниченко.

Помочь Украине быстро отстроить изуродованные российскими оккупантами дома уже сейчас может каждый желающий! Неравнодушные волонтеры организовали несколько инициатив, которые восстанавливают поврежденные усадьбы и частные секторы, — о них можно узнать из нашего материала.

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