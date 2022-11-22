Мир

Австралия стала одним из самых больших доноров: посол рассказал о будущих инвестициях в украинскую экономику

Виктория Мельник, редактор сайта 22 ноября 2022, 16:30

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