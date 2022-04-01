Австралия предоставит Украине бронетранспортеры Bushmaster — что это за техника

Австралия согласилась предоставить Украине по просьбе президента Владимира Зеленского бронетранспортеры Bushmaster. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает пресс-служба Верховной Рады.

Мы отправим нашу бронетехнику, в частности, наш транспортер Bushmaster (в Украину) на фоне полномасштабного вторжения России, — заявил Моррисон.

Австралия также отправит в Украину оружие, боеприпасы, бронежилеты и гуманитарную помощь. Все это вместе с БТР полетит в Украину военно-транспортными самолетами Boeing C-17. А вот о количестве и сроках поставки военной помощи пока не сообщается.

Бронетранспортеры Bushmaster: что это за техника

Бронетранспортер Bushmaster — это австралийский панцирный транспортер. Он способен перевозить девять солдат с запасами пищи (270 л воды) и патронов на три дня автономного сопротивления.

Но это не классический БТР, ведь у него достаточно большие габариты и слабое вооружение.

Поэтому основное назначение Bushmaster — транспортировка военных в район выполнения задачи.

В то же время защита этого бронетранспортера способна противостоять пулям стрелкового оружия (калибра 5,56-мм и 7,62-мм), обломкам гранат, патронов, взрыву 6-кг мины.

БТР Bushmaster находятся на вооружении Австралии, Нидерландов, Великобритании, Индонезии, Японии и т.д.

Напомним, в марте США и их союзники по НАТО согласовали поставки в Украину систем ПВО. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах С300, Оса и ПЗРК Стрела-3.

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