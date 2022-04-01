Австралія надасть Україні бронетранспортери Bushmaster — що це за техніка

Австралія погодилася надати Україні на прохання президента Володимира Зеленського бронетранспортери Bushmaster. Про таке повідомив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон, передає прес-служба Верховної Ради.

Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmaster (до України) на тлі повномасштабного вторгнення Росії, — заявив Моррісон.

Австралія також постачатиме в Україну зброю, боєприпаси, бронежилети та гуманітарну допомогу. Все це разом із БТР полетить до України військово-транспортними літаками Boeing C-17. А от про кількість і строки відправки військової допомоги поки не повідомляється.

Бронетранспортери Bushmaster: що це за техніка

Бронетранспортер Bushmaster — це австралійський панцирний транспортер. Він здатен перевозити дев’ять солдатів із запасами їжі (270 л води) та набоїв на три дні автономного спротиву.

Але це не класичний БТР, адже він має досить великі габарити й слабке озброєння.

Відтак основне призначення Bushmaster — транспортування військових до району виконання завдання.

Водночас захист цього бронетранспортера здатен протистояти кулям стрілецької зброї (калібру 5,56-мм і 7,62-мм), уламкам гранат, набоїв, вибуху 6-кг міни.

БТР Bushmaster є на озброєнні власне Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Індонезії, Японії тощо.

Нагадаємо, в березні США та їхні союзники з НАТО погодили надання Україні систем ППО. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси С300, Оса та ПЗРК Стріла-3.

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