Экономия

Что будет с долларом под Новый год? Факторы влияния на рост курса

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 ноября 2022, 11:00
Що буде з курсом долара до кінця року в Україні: прогноз експертів
Фото: Pexels

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