Что будет с долларом под Новый год? Факторы влияния на рост курса

Курс доллара по отношению к гривне остается актуальным вопросом. Люди продолжают покупать валюту и откладывать деньги. В скором времени настанет период новогодних праздников, люди будут покупать подарки, планировать отпуска. Так чего же ожидать от курса доллара?

Директор департамента казначейства одного из украинских банков Герман Марченко рассказал Obozrevatel, чего ждать от курса доллара до конца ноября и Нового года.

Как изменится курс доллара в Украине

По словам Марченко, курс доллара к гривне до конца текущего месяца, скорее всего, сохранится в пределах 41 грн. Но в начале декабря может вырасти до 42 грн, а уже к Новому году доллар будет 43 грн.

Сейчас также смотрят

Эксперт отмечает, что рост курса будет плавным, без резких скачков.

— Хочу подчеркнуть, что рост курса будет равномерным, постепенным, без внезапных скачков. В целом, по сравнению с осенним периодом с началом зимы повышение курса может достигнуть 3–4%, — рассказал он.

Что повлияет на рост курса доллара

На рост курса доллара в Украине влияют несколько факторов. В первую очередь доллар всегда дорожает с начала нового года. В госбюджете на 2023 год “заложен” курс 42,2 грн. Эксперт считает, что это может давить на курс.

Кроме того, на рост доллара влияет фактор войны. Неконтролируемые российские обстрелы энергосистемы Украины могут вызвать беспокойство на валютном рынке.

Также на цену доллара влияет спрос среди населения.

— Популярность банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах уже положительно сказалась на курсовой стабильности, — отметил он. Так чрезмерный спрос на валюту провоцирует рост курса.

Чтобы тебе хватало на все средств, нужно научиться правильно их распределять. Ранее мы рассказывали, как спланировать свой бюджет.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!