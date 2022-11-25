Блекауту ще навіть не було. Три сценарії відсутності енергетики в Україні та що будуть робити

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Листопада 2022, 17:00
сценарії блекауту
Фото: Unsplash

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