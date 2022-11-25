Блекауту ще навіть не було. Три сценарії відсутності енергетики в Україні та що будуть робити

Українські енергетики героїчно обороняють свій фронт та не допускають тотального блекауту. Однак російські ракети завдають дедалі більших руйнувань енергетичній інфраструктурі. Тож імовірність найгірших сценаріїв усе ще залишається.

Видання Forbes публікує дані зі звіту, який є в розпорядженні уряду. Читай, до яких трьох сценаріїв блекауту готуватися, якщо Росія продовжить завдавати подібних ударів по енергетиці. Скільки днів українці можуть сидіти без світла.

Перший сценарій блекауту

У першому сценарії уряд прогнозує повний блекаут на Лівобережжі. Таке трапиться, якщо РФ вирішить сконцентрувати всі ракетні удари по транзитних підстанціях.

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Йдеться про ушкодження об’єктів, що передають електроенергію із заходу на схід країни, та електростанцій на Лівобережжі. Якщо Росія обере такий сценарій, то без світла залишаться такі області:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська.

Частково зникне світло в областях:

підконтрольній Харківській;

підконтрольній Запорізькій;

підконтрольній Донецькій;

підконтрольній Луганській;

Миколаївській;

Херсонській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Київській області разом з лівим берегом Києва.

За прогнозами, за такого розвитку подій світла не буде від 12 до 24 годин. Щоб відновити його, електрики поступово запускатимуть електростанції.

У першій черзі на запуск стоять малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають заживити великі теплоелектростанції. Вони підключать до мережі підприємства тепло- та водопостачання, водовідведення.

Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть заживлені автономно.

Блекаут для всієї України: другий сценарій

Другий сценарій блекауту передбачає серію одночасних масованих ударів по електростанціях та підстанціях по всій країні. За таких обставин світла не буде у всіх областях України протягом 12–24 годин.

Однак Україна все ще буде підключена до європейської енергомережі. Завдяки цьому вже за дві години заживлять перші атомні електростанції.

Спочатку світло зʼявлятиметься в окремих регіонах, які поступово обʼєднаються в єдину енергосистему.

Тижневий блекаут: найгірший сценарій

Так, на жаль, пересидіти день чи два без світла — це не найгірший сценарій, який прогнозує уряд.

Найбільш стресовий сценарій для українців передбачає серію одночасних масованих атак по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій, а також по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.

Якщо завдадуть удару в безпосередній близькості до АЕС, то з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. А сценарій з їхнім підключенням до європейської системи буде неможливим.

Якщо у Росії вистачить грошей та ракет на такий удар, то в Україні буде тотальний блекаут до семи днів.

Першочергово будуть відновлювати зʼєднання української та європейської енергосистем. Паралельно — живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей. Відновлення АЕС триватиме близько тижня.

Спершу закриватимуть потреби комунальних служб та населення. Вже тільки після цього буде заживлена промисловість.

Жоден з цих сценаріїв не здатен зламати українців. Адже всі ми розуміємо, що краще жити без світла, води та інших умов протягом кількох днів, аніж жити з ворогом. Тим паче, що навіть до найгірших сценаріїв можна підготуватися.

Ми розповіли про прості й затишні способи, які допоможуть освітити кімнату навіть без світла.

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