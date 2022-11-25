У Києві світло даватимуть на дві – три години: що відбувається з енергосистемою зараз

Після чергової російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Україні другу добу триває блекаут. Деякі міста та райони Києва вже зі світлом та теплом. Коли дадуть світло в Києві всім споживачам — дивись у матеріалі.

Коли дадуть світло в Києві

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів в ефірі телемарафону Вадиму Карп’яку про стан енергосистеми зараз та попередив, що на цьому терор Росії не закінчиться.

Дмитро Сахарук каже, що ситуація в системі складна, але контрольована.

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Спеціалісти багатьох компаній співпрацюють, щоб повернути українцям світло. Йде навантаження атомних блоків, які видають перші кіловати, тому світло повертається.

Упродовж наступних кількох годин більшість споживачів буде заживлена. Поступово всі райони перемикатимуть і даватимуть світло на дві – три години, доки не буде збільшено обсяг енергії. Після того як дадуть світло, почнуться планові відключення за графіком.

В Україні немає міст, де не відбулися аварійні відключення. Найскладніша ситуація на лівому березі Дніпра, бо кількість зруйнованих об’єктів більша.

Яка ситуація з енергосистемою України

Це була вже 14-та атака російських окупантів на об’єкти підприємства. Поступове відновлення відбувається завдяки неймовірним зусиллям працівників.

Обладнання підприємства значно пошкоджене. Але ми бачимо, як його відновити.

Зараз працює майже повний склад обладнання. У ДТЕК кажуть, що на цьому енергетичний терор РФ не завершиться і компанія готується до цього.

Після вчорашнього блекауту спеціалісти спостерігають, як спрацювала енергосистема — вона змогла захиститися і перейшла на автоматику, тому вимкнулась.

Енергетики повертають її до роботи після обстрілу. По Україні є 97 бригад, які повертають світло після обстрілів — розбирають завали та працюють з ліхтарями.

Раніше ми розповідали, коли включать воду та світло у столиці, а також як курсує громадський транспорт.

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