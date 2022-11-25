Україна

У Києві світло даватимуть на дві – три години: що відбувається з енергосистемою зараз

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Листопада 2022, 14:00

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0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Найгірший етап енергосистема вже пройшла — голова Укренерго про відновлення електроживлення в Україні
Втрати Росії
430 за вчора: скільки військових втратила РФ в Україні
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережити блекаут без стресу: як українцям підготуватись до найгіршого сценарію
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