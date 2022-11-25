В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас

После очередной российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Украине вторые сутки продолжается блэкаут. Некоторые города и районы Киева уже со светом и теплом. Когда дадут свет в Киеве всем потребителям — узнавай в материале.

Когда дадут свет в Киеве

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал в эфире телемарафона Вадиму Карпьяку о состоянии энергосистемы и предупредил, что на этом террор России не закончится.

Дмитрий Сахарук говорит, что ситуация в системе сложная, но контролируемая.

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Специалисты многих компаний сотрудничают, чтобы вернуть украинцам свет. Идет нагрузка атомных блоков, выдающих первые киловатты, поэтому свет возвращается.

В течение следующих нескольких часов большинство потребителей будут запитаны. Постепенно все районы будут переключать и давать свет на два – три часа, пока не будет увеличен объем энергии. После того как дадут свет, начнутся плановые отключения по графику.

В Украине нет городов, где не произошли аварийные отключения. Самая сложная ситуация на левом берегу Днепра, потому что количество разрушенных объектов больше.

Какая ситуация с энергосистемой Украины

Это была уже 14-я атака российских оккупантов на объекты предприятия. Постепенное восстановление происходит благодаря невероятным усилиям работников.

Оборудование предприятия значительно повреждено. Но мы видим, как его восстановить.

В настоящее время работает почти полный состав оборудования. В ДТЭК говорят, что на этом энергетический террор РФ не закончится и компания готовится к этому.

После вчерашнего блэкаута специалисты наблюдают, как сработала энергосистема — она смогла защититься и перешла на автоматику, поэтому выключилась.

Энергетики возвращают ее к работе после обстрела. По Украине есть 97 бригад, которые возвращают свет после обстрелов, разбирают завалы и работают с фонарями.

Ранее мы рассказывали, когда включат воду и свет в столице, а также как курсирует общественный транспорт.

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