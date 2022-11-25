В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас

После очередной российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Украине вторые сутки продолжается блэкаут. Некоторые города и районы Киева уже со светом и теплом. Когда дадут свет в Киеве всем потребителям — узнавай в материале.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал в эфире телемарафона Вадиму Карпьяку о состоянии энергосистемы и предупредил, что на этом террор России не закончится.
Дмитрий Сахарук говорит, что ситуация в системе сложная, но контролируемая.
Специалисты многих компаний сотрудничают, чтобы вернуть украинцам свет. Идет нагрузка атомных блоков, выдающих первые киловатты, поэтому свет возвращается.
Специалисты многих компаний сотрудничают, чтобы вернуть украинцам свет. Идет нагрузка атомных блоков, выдающих первые киловатты, поэтому свет возвращается.
В течение следующих нескольких часов большинство потребителей будут запитаны. Постепенно все районы будут переключать и давать свет на два – три часа, пока не будет увеличен объем энергии. После того как дадут свет, начнутся плановые отключения по графику.
В Украине нет городов, где не произошли аварийные отключения. Самая сложная ситуация на левом берегу Днепра, потому что количество разрушенных объектов больше.
В Украине нет городов, где не произошли аварийные отключения. Самая сложная ситуация на левом берегу Днепра, потому что количество разрушенных объектов больше.
Это была уже 14-я атака российских оккупантов на объекты предприятия. Постепенное восстановление происходит благодаря невероятным усилиям работников.
Оборудование предприятия значительно повреждено. Но мы видим, как его восстановить.
Оборудование предприятия значительно повреждено. Но мы видим, как его восстановить.
В настоящее время работает почти полный состав оборудования. В ДТЭК говорят, что на этом энергетический террор РФ не закончится и компания готовится к этому.
После вчерашнего блэкаута специалисты наблюдают, как сработала энергосистема — она смогла защититься и перешла на автоматику, поэтому выключилась.
Энергетики возвращают ее к работе после обстрела. По Украине есть 97 бригад, которые возвращают свет после обстрелов, разбирают завалы и работают с фонарями.
Ранее мы рассказывали, когда включат воду и свет в столице, а также как курсирует общественный транспорт.
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