Блэкаута еще даже не было. Три сценария отсутствия энергетики в Украине и что будут делать

Украинские энергетики героически обороняют свой фронт и не допускают тотальный блэкаут. Однако российские ракеты наносят все большие разрушения энергетической инфраструктуре. Так что вероятность наихудших сценариев все еще остается.
Издание Forbes публикует данные из отчета, который есть в распоряжении правительства. Читай, к каким трем сценариям блэкаута готовиться, если Россия продолжит наносить подобные удары по энергетике. А также сколько дней украинцы могут сидеть без света.
В первом сценарии правительство прогнозирует полный блэкаут на Левобережье. Такое случится, если РФ решит сконцентрировать все ракетные удары по транзитным подстанциям.
Речь идет о повреждении объектов, передающих электроэнергию с запада на восток страны и электростанций на Левобережье. Если Россия выберет такой сценарий, то без света останутся следующие области:
Частично исчезнет свет в областях:
По прогнозам, при таком развитии событий света не будет от 12 до 24 часов. Чтобы восстановить его, электрики будут постепенно запускать электростанции.
По прогнозам, при таком развитии событий света не будет от 12 до 24 часов. Чтобы восстановить его, электрики будут постепенно запускать электростанции.
В первой очереди на запуск стоят малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питать больше теплоэлектростанции. Они подключат к сети предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвод.
Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитаны автономно.
Второй сценарий блэкаута предполагает серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. При таких обстоятельствах света не будет во всех областях Украины в течение 12–24 часов.
Однако Украина все еще будет подключена к европейской энергосети. Благодаря этому уже через два часа будут запитаны первые атомные электростанции.
Однако Украина все еще будет подключена к европейской энергосети. Благодаря этому уже через два часа будут запитаны первые атомные электростанции.
Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему.
Да, к сожалению, пересидеть день или два без света — это не самый плохой сценарий, который прогнозирует правительство.
Наиболее стрессовый сценарий для украинцев предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.
Если будет нанесен удар в непосредственной близости к АЭС, то с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. А сценарий с их подключением к европейской системе будет невозможен.
Если у России хватит денег и ракет на такой удар, то в Украине будет тотальный блекаут до семи дней.
Если у России хватит денег и ракет на такой удар, то в Украине будет тотальный блекаут до семи дней.
В первую очередь будут восстанавливать соединения украинской и европейской энергосистем. Параллельно — питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Восстановление АЭС будет продолжаться около недели.
Сначала будут закрывать нужды коммунальных служб и населения. Уже только после этого будет запитана промышленность.
Ни один из этих сценариев не способен сломать украинцев. Ведь все мы понимаем, что лучше жить без света, воды и других условий в течение нескольких дней, чем с врагом. Тем более что даже к худшим сценариям можно подготовиться.
Мы рассказали о простых и уютных способах, которые помогут осветить комнату даже без света.
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