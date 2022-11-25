Блэкаута еще даже не было. Три сценария отсутствия энергетики в Украине и что будут делать

Украинские энергетики героически обороняют свой фронт и не допускают тотальный блэкаут. Однако российские ракеты наносят все большие разрушения энергетической инфраструктуре. Так что вероятность наихудших сценариев все еще остается.

Издание Forbes публикует данные из отчета, который есть в распоряжении правительства. Читай, к каким трем сценариям блэкаута готовиться, если Россия продолжит наносить подобные удары по энергетике. А также сколько дней украинцы могут сидеть без света.

Первый сценарий блэкаута

В первом сценарии правительство прогнозирует полный блэкаут на Левобережье. Такое случится, если РФ решит сконцентрировать все ракетные удары по транзитным подстанциям.

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Речь идет о повреждении объектов, передающих электроэнергию с запада на восток страны и электростанций на Левобережье. Если Россия выберет такой сценарий, то без света останутся следующие области:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская.

Частично исчезнет свет в областях:

подконтрольной Харьковской;

подконтрольной Запорожской;

подконтрольной Донецкой;

подконтрольной Луганской;

Николаевской;

Херсонской;

Кировоградской;

Черкасской;

Киевская область вместе с левым берегом Киева.

По прогнозам, при таком развитии событий света не будет от 12 до 24 часов. Чтобы восстановить его, электрики будут постепенно запускать электростанции.

В первой очереди на запуск стоят малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питать больше теплоэлектростанции. Они подключат к сети предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвод.

Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитаны автономно.

Блэкаут для всей Украины: второй сценарий

Второй сценарий блэкаута предполагает серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. При таких обстоятельствах света не будет во всех областях Украины в течение 12–24 часов.

Однако Украина все еще будет подключена к европейской энергосети. Благодаря этому уже через два часа будут запитаны первые атомные электростанции.

Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему.

Недельный блэкаут: самый плохой сценарий

Да, к сожалению, пересидеть день или два без света — это не самый плохой сценарий, который прогнозирует правительство.

Наиболее стрессовый сценарий для украинцев предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Если будет нанесен удар в непосредственной близости к АЭС, то с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. А сценарий с их подключением к европейской системе будет невозможен.

Если у России хватит денег и ракет на такой удар, то в Украине будет тотальный блекаут до семи дней.

В первую очередь будут восстанавливать соединения украинской и европейской энергосистем. Параллельно — питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Восстановление АЭС будет продолжаться около недели.

Сначала будут закрывать нужды коммунальных служб и населения. Уже только после этого будет запитана промышленность.

Ни один из этих сценариев не способен сломать украинцев. Ведь все мы понимаем, что лучше жить без света, воды и других условий в течение нескольких дней, чем с врагом. Тем более что даже к худшим сценариям можно подготовиться.

Мы рассказали о простых и уютных способах, которые помогут осветить комнату даже без света.

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