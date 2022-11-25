Сидишь в темноте? Чем осветить комнату — простые и уютные способы

Если при отключении света в квартире или доме очень темно, мы подготовили для тебя идеи, как осветить комнату без света и что лучше всего использовать. Смотри в нашем материале подборку на любой вкус и кошелек.

Как осветить комнату без света

Осветить комнату без электричества можно многими способами. Первый — гирлянды на батарейках. Они дают много освещения и выглядят празднично, ведь скоро Новый год. Можно оставить по гирлянде в каждой комнате или развесить их, как будет удобно. Цена на гирлянды стартует от 40 грн.

Также можно осветить комнату с помощью кольцевой лампы. В основном ее используют для съемки видео и создания студийного освещения. Такая лампа может осветить всю комнату.

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Они бывают разных размеров — от маленькой настольной до большой со штативами. Чем больше лампа и ее кольцо, тем больше площадь освещения. Они работают от павербанка или на батарейках.

Если покупать лампы и гирлянды нет возможности, осветить комнату можно и с помощью обычных свечей. Также есть вариант свечей на батарейках — он более безопасен и не нуждается в зажигании. Свечи на батарейках управляются пультом или включаются вручную.

Если ты хочешь, чтобы свет в комнате не требовал дополнительных усилий и был всегда — можно приобрести LED-ленту и наклеить ее по периметру комнаты под потолком. Когда-то это был очень популярный вид цветного освещения в комнате.

Такая светодиодная лента стоит недорого и работает от батареек.

Удобным вариантом для освещения квартиры являются туристические лампы. Они работают от батареек или от солнечного света и хорошо освещают комнату. Купить их можно в магазинах для спорта и туризма или заказать онлайн.

Если у тебя есть светильник с USB-разъемом, то его можно подключить в павербанк, и тогда у тебя будет освещение в комнате. Кстати, мы рассказывали, как выбрать павербанк.

Также можно использовать керосиновые лампы. Они продаются в онлайн-магазинах. Современная жидкость для керосиновых ламп не имеет запаха и пожаробезопасна.

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