Сидишь в темноте? Чем осветить комнату — простые и уютные способы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 25 ноября 2022, 14:30
Як освітити кімнату без світла і що найкраще для цього використати
Фото: Unsplash

Больше новостей
Елена Зеленская
“Блэкаут — не самое страшное, что может с нами произойти”: интервью Елены Зеленской
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о международных решениях и осуждении России
прихована деперсія
Депрессия, о которой ты не знаешь: как обнаружить скрытую форму
День Святого Миколая
Чтобы все были довольны: идеи подарков на Святого Николая
Смотреть больше

Материалы по теме

Немає світла і тепла
Термобелье, одеяло и грелка: как согреться без отопления
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию
Котел
Быстро и без нервов: как запустить котел без электричества
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Чтобы было меньше дыма, а больше тепла — как выбрать дрова, чтобы топить печь

Видео
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру

Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о международных решениях и осуждении России
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Худший этап энергосистема уже прошла — глава Укрэнерго о возобновлении электропитания в Украине
Втрати Росії
430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Київ: ситуація з електро- та водопостачанням сьогодні, 24 листопада
Киев после блэкаута: когда включат воду и свет в столице, а также как курсирует общественный транспорт
Обмін полоненими 24 листопада: 50 військових повернули з полону в Україну
От нацгвардейцев до терробороновцев — кого вернули во время обмена пленными 24 ноября
Операция без света. Киев
“Радуйтесь, россияне, у нас на операционном столе — ребенок, а в больнице полностью исчез свет”: медицинская реальность во время блекаута
Втрати росії
310 только за сутки! Сколько военных потеряла РФ в Украине
Больше видео
День Святого Миколая
Читать дальше
Чтобы все были довольны: идеи подарков на Святого Николая
Як підключити старлінк
Читать дальше
Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь