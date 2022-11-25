Сидиш у темряві? Чим освітити кімнату — прості й затишні способи

Якщо під час відключень світла в квартирі чи будинку дуже темно, ми підготували для тебе ідеї, як освітити кімнату без світла і що найкраще для цього використати. Дивись у нашому матеріалі підбірку на будь-який смак і гаманець.

Як освітити кімнату без світла

Освітити кімнату без електрики можна багатьма способами. Найперший — гірлянди на батарейках. Вони дають багато освітлення і святкову атмосферу, адже скоро Новий рік. Можна залишити по гірлянді в кожній кімнаті або розвісити їх, як буде зручно. Ціна на гірлянди стартує від 40 грн.

Також можна освітити кімнату за допомогою кільцевої лампи. Здебільшого її використовують для зйомки відео та створення студійного освітлення. Така лампа може освітити всю кімнату.

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Вони бувають різних розмірів — від маленької настільної до великої зі штативами. Чим більша лампа та її кільце, тим більша площа освітлення. Вони працюють від повербанка чи на батарейках.

Якщо купувати лампи та гірлянди змоги немає, освітити кімнату можна і звичайними свічками. Також є варіант свічок на батарейках — він більш безпечний і не потребує запалювання. Свічки на батарейках керуються пультом або вмикаються вручну.

Якщо ти хочеш, щоб світло в кімнаті не потребувало додаткових зусиль і було завжди — можна придбати LED-стрічку і наклеїти її по периметру кімнати під стелею. Колись це було дуже популярним видом кольорового освітлення в кімнаті.

Така світлодіодна стрічка недорого коштує і працює від батарейок.

Зручним варіантом для освітлення квартири є туристичні лампи. Вони працюють від батарейок або від сонячного світла і добре освітлюють кімнату. Придбати їх можна в магазинах для спорту і туризму або замовити онлайн.

Якщо в тебе є світильник з USB-роз’ємом, то його можна під’єднати до повербанка, і тоді ти матимеш освітлення в кімнаті. До речі, ми розповідали, як вибрати повербанк.

Також можна використовувати гасові лампи. Вони продаються в онлайн-магазинах. Сучасна рідина для гасових ламп не має запаху та пожежобезпечна.

Раніше ми розповідали, які гаджети потрібно мати на випадок блекауту.

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