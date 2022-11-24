Без зв’язку немає користі? Як підготувати телефон до відключення світла

Зараз багато людей опинилися в ситуації, коли зник зв’язок, вода та світло. У ці моменти головне не панікувати, треба заздалегідь підготуватися до такого розвитку подій.
Ми розповімо кілька лайфхаків, як підготувати телефон до роботи без світла та зв’язку.
Насамперед треба завантажити офлайн-мапу свого міста чи області. Це можна зробити майже у всіх застосунках-мапах. Найпопулярніший — Google Maps.
Як завантажити мапу від Google офлайн
Мапа області буде доступною навіть за відсутності інтернету. Якщо ти раніше завантажував(-ла) мапу, то можеш її оновити у переліку офлайн-мап. Зробити це просто — вибрати потрібну область і натиснути Оновити.
Ці месенджери не зможуть відправити повідомлення людині в інше місто, проте ти зможеш спілкуватися з людиною на відстані 100 м. Застосунки працюють за допомогою Bluetooth, Wi-Fi та мережі смартфонів з такими ж встановленими програмами.
Це месенджер, який може працювати в офлайн-режимі. Він використовує Bluetooth, щоб з’єднатися з іншими телефонами. Ти можеш надсилати sms-повідомлення та навіть фото людині у радіусі 100 м.
Найголовніше — номер людини має бути у твоєму списку контактів і також мати цей застосунок. Bridgefy має режим трансляції. Це дозволяє надсилати повідомлення всім користувачам поблизу одночасно.
У застосунку відсутня реєстрація. Смартфон ніби перетворюється на рацію. Треба налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм з друзями. Після цього треба просто натиснути й утримувати кнопку Talk. Коли статус лінії стане зеленим, починай говорити. Інша людина має зробити те саме.
Інші офлайн-месенджери з подібними функціями:
Завжди контролюй заряд свого смартфона, носи з собою повербанк. У налаштуваннях телефона також можна зробити так, щоб батарея не так швидко розряджалася.
Насамперед обери режим економії енергії у своєму телефоні. Вимкни усі зайві функції та закрий усі застосунки.
Коли пристрій переходить у режим економії енергії, частина найбільш енергозатратних процесів вимикається, частота процесора знижується.
Зараз гаджети допомагають нам у роботі, вони можуть працювати без світла певний період часу. Раніше ми розповідали, як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!