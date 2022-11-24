Без зв’язку немає користі? Як підготувати телефон до відключення світла

Зараз багато людей опинилися в ситуації, коли зник зв’язок, вода та світло. У ці моменти головне не панікувати, треба заздалегідь підготуватися до такого розвитку подій.

Ми розповімо кілька лайфхаків, як підготувати телефон до роботи без світла та зв’язку.

Як підготувати телефон до зникнення світла та зв’язку

Офлайн-мапа

Насамперед треба завантажити офлайн-мапу свого міста чи області. Це можна зробити майже у всіх застосунках-мапах. Найпопулярніший — Google Maps.

Зараз також дивляться

Як завантажити мапу від Google офлайн

Відкрий застосунок та натисни на зображення власного облікового запису; далі обери пункт Мапа офлайн; натисни Завантажити мапу області; обери зону населеного пункту та завантаж мапу на смартфон.

Мапа області буде доступною навіть за відсутності інтернету. Якщо ти раніше завантажував(-ла) мапу, то можеш її оновити у переліку офлайн-мап. Зробити це просто — вибрати потрібну область і натиснути Оновити.

Офлайн-месенджери

Ці месенджери не зможуть відправити повідомлення людині в інше місто, проте ти зможеш спілкуватися з людиною на відстані 100 м. Застосунки працюють за допомогою Bluetooth, Wi-Fi та мережі смартфонів з такими ж встановленими програмами.

Bridgefy

Це месенджер, який може працювати в офлайн-режимі. Він використовує Bluetooth, щоб з’єднатися з іншими телефонами. Ти можеш надсилати sms-повідомлення та навіть фото людині у радіусі 100 м.

Найголовніше — номер людини має бути у твоєму списку контактів і також мати цей застосунок. Bridgefy має режим трансляції. Це дозволяє надсилати повідомлення всім користувачам поблизу одночасно.

Two Way: Walkie Talkie

У застосунку відсутня реєстрація. Смартфон ніби перетворюється на рацію. Треба налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм з друзями. Після цього треба просто натиснути й утримувати кнопку Talk. Коли статус лінії стане зеленим, починай говорити. Інша людина має зробити те саме.

Інші офлайн-месенджери з подібними функціями:

FireChat

Briar

Rumble

Як заощадити батарею телефона

Завжди контролюй заряд свого смартфона, носи з собою повербанк. У налаштуваннях телефона також можна зробити так, щоб батарея не так швидко розряджалася.

Насамперед обери режим економії енергії у своєму телефоні. Вимкни усі зайві функції та закрий усі застосунки.

Коли пристрій переходить у режим економії енергії, частина найбільш енергозатратних процесів вимикається, частота процесора знижується.

Зараз гаджети допомагають нам у роботі, вони можуть працювати без світла певний період часу. Раніше ми розповідали, як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!