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Без зв’язку немає користі? Як підготувати телефон до відключення світла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 17:30
Робота телефона без інтернету: корисні офлайн-застосунки
Фото: Pexels

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