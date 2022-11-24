Без связи нет пользы? Как подготовить телефон к отключению света

Сейчас многие оказались в ситуации, когда исчезла связь, вода и свет. В эти моменты главное не паниковать, нужно заранее подготовиться к таким ситуациям.

Мы расскажем несколько лайфхаков, как подготовить телефон для работы без света и связи.

Как подготовить телефон к исчезновению света и связи

Офлайн-карта

Прежде всего, нужно загрузить офлайн-карту своего города или области. Это можно сделать почти во всех приложениях-картах. Самое популярное — Google Maps.

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Как загрузить карту от Google офлайн:

Открой приложение и нажми на изображение своей учетной записи; далее выбери пункт Карта офлайн; нажми Скачать карту области; выбери область населенного пункта и загрузи карту на смартфон.

Карта области будет доступна даже при отсутствии интернета. Если ты ранее загружал(-а) карту, то можешь ее обновить в списке офлайн-карт. Сделать это просто — выбрать нужную область и нажать Обновить.

Офлайн-мессенджеры

Эти мессенджеры не смогут отправить сообщение человеку в другой город, однако ты сможешь общаться с человеком на расстоянии 100 м. Эти приложения работают с помощью Bluetooth, Wi-Fi и сети смартфонов с такими же установленными приложениями.

Bridgefy

Это мессенджер, который может работать в офлайн-режиме. Он использует Bluetooth для подключения к другим телефонам. Ты можешь передавать sms-сообщения и даже фото человеку в радиусе 100 м.

Самое главное — номер человека должен быть в твоем списке контактов и иметь это приложение. Bridgefy имеет режим трансляции. Это позволяет отправлять сообщения всем пользователям поблизости одновременно.

Two Way: Walkie Talkie

В приложении отсутствует регистрация. Смартфон словно превращается в рацию. Надо настроиться на любой канал и поделиться своим с друзьями. После этого нужно просто нажать и удерживать кнопку Talk. Когда статус линии станет зеленым, начинай говорить. Другой человек должен сделать то же самое.

Другие офлайн-мессенджеры с подобными функциями:

FireChat

Briar

Rumble

Как сэкономить батарею телефона

Всегда контролируй заряд своего смартфона, носи с собой павербанк. В настройках телефона можно сделать так, чтобы батарея не так быстро разряжалась.

В первую очередь выберите режим экономии энергии в телефоне. Выключи все лишние функции и закрой все приложения.

Когда устройство переходит в режим экономии энергии, часть энергозатратных процессов выключается, частота процессора снижается.

Сейчас гаджеты помогают нам в работе, они могут функционировать без света определенный период времени. Ранее мы рассказывали, как максимально экономить заряд на ноутбуке.

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