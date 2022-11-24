Без связи нет пользы? Как подготовить телефон к отключению света

Сейчас многие оказались в ситуации, когда исчезла связь, вода и свет. В эти моменты главное не паниковать, нужно заранее подготовиться к таким ситуациям.
Мы расскажем несколько лайфхаков, как подготовить телефон для работы без света и связи.
Прежде всего, нужно загрузить офлайн-карту своего города или области. Это можно сделать почти во всех приложениях-картах. Самое популярное — Google Maps.
Как загрузить карту от Google офлайн:
Карта области будет доступна даже при отсутствии интернета. Если ты ранее загружал(-а) карту, то можешь ее обновить в списке офлайн-карт. Сделать это просто — выбрать нужную область и нажать Обновить.
Эти мессенджеры не смогут отправить сообщение человеку в другой город, однако ты сможешь общаться с человеком на расстоянии 100 м. Эти приложения работают с помощью Bluetooth, Wi-Fi и сети смартфонов с такими же установленными приложениями.
Это мессенджер, который может работать в офлайн-режиме. Он использует Bluetooth для подключения к другим телефонам. Ты можешь передавать sms-сообщения и даже фото человеку в радиусе 100 м.
Самое главное — номер человека должен быть в твоем списке контактов и иметь это приложение. Bridgefy имеет режим трансляции. Это позволяет отправлять сообщения всем пользователям поблизости одновременно.
В приложении отсутствует регистрация. Смартфон словно превращается в рацию. Надо настроиться на любой канал и поделиться своим с друзьями. После этого нужно просто нажать и удерживать кнопку Talk. Когда статус линии станет зеленым, начинай говорить. Другой человек должен сделать то же самое.
Другие офлайн-мессенджеры с подобными функциями:
Всегда контролируй заряд своего смартфона, носи с собой павербанк. В настройках телефона можно сделать так, чтобы батарея не так быстро разряжалась.
В первую очередь выберите режим экономии энергии в телефоне. Выключи все лишние функции и закрой все приложения.
Когда устройство переходит в режим экономии энергии, часть энергозатратных процессов выключается, частота процессора снижается.
Сейчас гаджеты помогают нам в работе, они могут функционировать без света определенный период времени. Ранее мы рассказывали, как максимально экономить заряд на ноутбуке.
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