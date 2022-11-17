Как стать успешными — об этом школьникам расскажет новый украинский проект

Успешность человека измеряется не только школьными знаниями базовых предметов — так считают создатели нового отечественного проекта Навыки для успешной жизни для школьников. Ведь именно молодежь — будущее нашей Украины!

К созданию инициативы присоединились Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и ведущие украинские школы дистанционного обучения.

Совместными усилиями уже 11 ноября стартовал проект Навыки для успешной жизни.

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О новом образовательном проекте Навыки для успешной жизни

Известно, что принять участие в новом проекте могут школьники от 12 до 17 лет. И здесь каждый из участников сможет не только получить полезные навыки для жизни, но и найти новых друзей и познакомиться с интересными людьми.

Навыки для успешной жизни:

научат цифровой грамотности и безопасности в интернете;

научат финансовой грамотности и предпринимательским навыкам;

проведут профориентацию и помогут построить дальнейшее образование и карьеру;

помогут развить soft skills (мягкие навыки) и психологическую устойчивость.

— Мы начинаем системное обучение для украинских учеников 6 –11 классов навыкам, необходимым любому человеку для того, чтобы стать успешным в современном мире, — отмечает директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Это финансовая и цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, эффективная коммуникация, креативное мышление, лидерство, стрессоустойчивость, гибкость в принятии решений, а также умение определить профессию своей мечты и построить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

Известно, что первый этап проекта планирует охватить 10 000 учеников. Учеба будет проходить онлайн и абсолютно бесплатно, а зарегистрироваться для участия в инициативе можно по ссылке. Количество мест ограничено.

К тому же участие могут принять дети не только из Украины, но и из тех уголков мира, куда украинцы вынуждены были бежать от российской агрессии.

Программа будет длиться восемь месяцев — с ноября 2022 по июнь 2023 года.

Кто будет вести обучение в Навыках для успешной жизни

Занятия будут вестись на украинском языке, а преподаватели новейших дисциплин этой инициативы — лучшие педагоги и специалисты украинской Дистанционной школы. Сейчас запускаются четыре курса, каждый из которых продлится по два месяца.

Все уроки в рамках этого проекта проходят процедуру утверждения у соответствующих специалистов и получат гриф Министерства образования и науки Украины, — сообщил заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

А если ты давно хотел(-а) овладеть навыками и знаниями в компьютерном деле, то у нас для тебя хорошая новость: в Украине запускают бесплатное ИТ-образование.

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